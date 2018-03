Enrique, Conte, Ancelotti... Le PSG aurait tranché, mais le mystère demeure

Luis Enrique, Antonio Conte, Carlo Ancelotti... voici les trois entraîneurs présentés ces dernières semaines en bonne position pour succéder à Unai Emery sur le banc du PSG. Sauf rebondissement, aucun de ces trois-là ne devrait finalement s'asseoir sur le banc parisien à en croire les derniers échos de la presse française.

Prenons le premier. Libre depuis son départ du FC Barcelone, Luis Enrique aurait l'aval du "clan des Brésiliens" et notamment de Neymar, dont l'avis est forcément très important pour les dirigeants parisiens. Mardi soir, le site ParisUnited, toujours très bien informé sur les coulisses du club parisien, révélait que Luis Enrique s'était "emparé de la pole position", tout en précisant que les négociations avec la direction parisienne bloquaient pour le moment sur le coût financier de sa venue, et de celle de son staff, jugé trop élevé.

Conte de retour en sélection italienne ?

Coup de tonnerre mercredi soir, Le Parisien a mis fin à cette piste, assurant de manière très affirmative et sans utiliser de conditionnel, que Luis Enrique ne sera pas le prochain entraîneur du PSG et se rapprocherait même plutôt de Chelsea, une piste déjà évoquée par la presse espagnole il y a quelques semaines.

Luis Enrique en approche à Chelsea, Antonio Conte se dirige-t-il vers Paris ? C'était la tendance il y a encore deux semaines. Mais toujours selon Le Parisien, ce dernier se prépare finalement à reprendre sa casquette de sélectionneur de la Squadra Azzurra. Pour RMC, il n'est tout simplement pas un premier choix pour le PSG tandis que ParisUnited croit savoir que Neymar s'est clairement opposé à sa venue après en avoir discuté avec son président Nasser Al-Khelaïfi.

Vidéo - Pourquoi Conte a le profil idéal pour prendre la tête du PSG 01:17

Pochettino et Allegri divisent

Et Carlo Ancelotti dans tout ça ? Alors que L'Equipe expliquait il y a deux semaines que Nasser Al-Khelaïfi avait repris contact avec lui, RMC assure que les dirigeants parisiens ont d'autres noms en tête et que "Carletto" souhaite de toute façon plutôt retourner en Premier League. Thiago Motta, Marco Verratti et même Thiago Silva étaient pourtant très chauds à l'idée de retravailler avec lui. Selon Le Parisien, les deux derniers cités auraient même récemment décroché leur téléphone pour le faire savoir au principal intéressé. En vain.

Ces trois pistes semblant à oublier - bien qu'il convient de toujours rester prudent dans ce genre de dossiers -, qui peut donc encore prétendre à la succession d'Unai Emery ? RMC confirme que Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri plaisent aux dirigeants parisiens. Mais Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi ne seraient pas sur la même longueur d'onde. Le directeur sportif portugais militerait pour le coach argentin de Tottenham, quand son président voterait lui pour le tacticien italien de la Juventus.

Vidéo - Conte, Luis Enrique, Simeone... Qui pour succéder à Unai Emery ? 01:32

Le choix du PSG, déjà arrêté ?

Pêle-mêle, Le Parisien cite aussi d'autres pistes potentielles, mais toutes jugées compliquées : Jürgen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atlético Madrid) ou encore Maurizio Sarri (Naples). Récemment, la presse brésilienne a aussi glissé le nom de Tite, le sélectionneur du Brésil.

Bref, il va falloir encore patienter un peu avant d'en savoir plus, même si Le Parisien a glissé une autre indiscrétion, et non des moindres. Selon le quotidien francilien, qui utilise cette fois le conditionnel, "le choix des dirigeants parisiens serait aujourd’hui arrêté mais rien ne serait acté entre les parties prenantes". Quel choix ? C'est toute la question. Une question qui n'a pas encore trouvé de réponse à ce jour.