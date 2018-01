Lyon bute à domicile sur Angers (1-1) et reste troisième

Lyon reprend le championnat en 2018 avec un couac. Désespérant en première période, bien mieux mais pas assez efficace en deuxième, l'OL a concédé ce dimanche le nul (1-1) face à Angers, au Groupama Stadium. Une performance qui permet au SCO de sortir de la zone rouge et prive les Lyonnais de la 2e place. Ils restent donc 3e, à égalité avec Monaco mais derrière à la différence de buts.

Mais l'OL pourra s'en vouloir, notamment pour sa première période. Amorphes, en retard dans tous les duels et incapables de changer de rythme, les joueurs de Bruno Genesio ont passé le premier acte à marcher et à multiplier en vain les touches de balle. Et, à ne pas en faire assez, à l'image de Depay et Maolida, les Lyonnais ont fini logiquement par être puni. Une perte de balle de Rafael vite exploitée par le SCO et Morel a accroché dans la surface Fulgini, concédant un penalty transformé par Toko-Ekambi (14e, 0-1). Avec plus de réalisme (20e, 28e), Angers aurait même pu se mettre à l'abri avant la pause.

Gouiri et Ndombélé méritaient mieux

Au lieu de ça, Lyon a réagi dès le retour avec vestiaires, dans le sillage d'un Fékir remuant sur lequel les Angevins ont multiplié les fautes. Mais ils n'ont rien pu faire lorsque le capitaine lyonnais a profité d'un crochet un peu long de Cornet pour tromper Butelle d'un superbe intérieur du gauche (47e, 1-1). Le début de l'archi-domination lyonnaise en seconde période. L'OL a d'ailleurs bien cru y arriver lorsque Depay a trompé Butelle d'une tête croisée mais Thomas a sauvé le SCO sur la ligne (70e).

Pour tenter de faire la différence, Bruno Genesio a fait rentrer Gouiri et Ndombélé (70e) à la place de Maolida et Depay, en grande difficulté. Le jeu lyonnais s'est alors clairement fluidifié avec beaucoup plus de mouvement et des Angevins incapables de répondre au pressing rhodanien. Mais Lyon a manqué de réalisme (76e, 80e, 85e) lorsque Butelle ne s'est pas interposé (73e, 77e, 84e). Et lorsque Gouiri s'est débrouillé pour éliminer magnifiquement Traoré dans la surface pour frappe du gauche, il est encore tombé sur un Butelle décisif (87e). Le portier français a largement réussi son retour en Ligue 1. Pour le malheur de l'OL et le grand bonheur du SCO.