Marseille : Balotelli dans le groupe

Même à court de condition physique, Rudi Garcia a finalement choisi de prendre le buteur italien, même s'il avait prévenu jeudi qu'il était "impossible de le voir débuter" au risque de "se blesser et de disparaître un mois et demi". "Super Mario" lui-même avait reconnu avoir "besoin de quelques jours pour retrouver le rythme des matches et des entraînements, mais physiquement je suis bien". Il n'a plus joué en compétition depuis le 4 décembre avec Nice, et ne s'est pas entraîné avec le groupe azuréen en janvier.

Le nouvel attaquant de l'OM, laissé libre par l'OGCN et recruté jusqu'à la fin de la saison, pourrait éventuellement entrer en fin de match. Sa présence sur le banc des remplaçants complète un groupe privé de cinq titulaires potentiels. Adil Rami et Dimitri Payet sont blessés, Lucas Ocampos et Morgan Sanson sont suspendus pour ce match, et Hiroki Sakai est à la Coupe d'Asie avec le Japon. Bonne nouvelle pour Rudi Garcia, le milieu brésilien Luiz Gustavo, incertain, figure bien dans le groupe.

Le groupe:

Gardiens: Steve Mandanda, Yohann Pelé

Défenseurs: Bouna Sarr, Rolando, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Christopher Rocchia, Abdallah Mohamed

Milieux: Kevin Strootman, Maxime Lopez, Luiz Gustavo, Grégory Sertic, Nemanja Radonjic

Attaquants: Florian Thauvin, Valère Germain, Clinton Njie, Mario Balotelli, Kostas Mitroglou