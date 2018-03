Meilleure image et regain d'intérêt : la ligue se félicite de la santé du foot français

Près de deux Français sur 5 (38%) s'intéressent au football, tendance en hausse de 4 points en un an, selon le Baromètre d'image des clubs professionnels de football de l'institut de sondage Ipsos, présenté mardi par la Ligue de football professionnel (LFP) à plusieurs médias, dont l'AFP.

Selon la LFP, cela correspond à un homme sur deux qui s'intéresse au football en France, et à une femme sur quatre. Dans le détail, 32% des Français se disent intéressés par le championnat de France de première division, la Ligue 1, soit un chiffre en hausse de 5 points par rapport à la saison 2016/17.

Cette enquête a été réalisée sur Internet (questionnaire auto administré) par l'institut Ipsos, sur un échantillon de 2193 Français représentatif de la population nationale âgée de 16 à 75 ans, du 21 au 24 novembre 2017. Une deuxième étude a été menée sur un échantillon de 5001 Français "intéressés par le football" et âgés de 16 à 75 ans, du 7 décembre 2017 au 3 janvier 2018.

86% d'image positive

Il en ressort que 86% de ces personnes intéressées par le football ont une bonne image de la Ligue 1, contre 81% un an plus tôt. "Cette augmentation de 5 points est significative par rapport à la saison passée", s'est félicité la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, évoquant un "intérêt pour la Ligue 1 au plus haut niveau depuis au moins 5 ans". Selon Jean-François Doridot, directeur général d'Ipsos Public Affairs, "le football étant un ensemble, il s'agit du meilleur résultat depuis l'après Coupe du monde en Afrique du Sud", en 2010, marquée par la grève de l'entraînement des joueurs de l'équipe de France et leur élimination dès le premier tour de la compétition.

Nathalie Boy de la TourAFP

Les qualités les plus citées au sujet de la L1 sont sa capacité à "former de très bons joueurs" - au point que Nathalie Boy de la Tour surnomme le championnat "la Ligue des talents", ses stades "de bonne qualité", et sa capacité à "attirer des joueurs étrangers de très bonne qualité". Ce dernier indicateur, dopé par l'arrivée du Brésilien Neymar au Paris SG, a bondi de 16 points par rapport à la saison précédente.

Enfin, "quand on interroge une population qui s'y connaît, on a plus d'un intéressé par le foot sur 2, 56%, qui considère que la L1 est d'une qualité équivalente à celle des principaux championnats européens", expose Jean-François Doridot, selon qui "on était sur cet indicateur à 30% il y a une dizaine d'années."