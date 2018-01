Bordeaux libère Jérémy Toulalan à quatre mois de la fin de son contrat

Des résultats catastrophiques, des polémiques sur les réseaux sociaux, un entraîneur viré et maintenant le capitaine qui s'en va... il faut avoir les reins solides pour suivre l'actualité des Girondins de Bordeaux. Quelques heures après le licenciement de Jocelyn Gourvennec, c'est un cadre du club au scapulaire qui claque la porte girondine, en solidarité avec son entraîneur déchu : Jérémy Toulalan (34 ans), le capitaine de l'équipe.

Arrivé à Bordeaux en même temps que Gourvennec en 2016, Toulalan était en fin de contrat dans six mois et a demandé à ses dirigeants de le libérer. Ils l'ont accepté. "Le club a accepté de résilier son contrat compte tenu de la fin de celui-ci dans quatre mois et de son exemplarité", précise un communiqué des Aquitains. "Son contrat devait se terminer en fin de saison mais Jérémy avait choisi de lier son avenir à celui de Jocelyn Gourvennec."

Après une saison et demie en tant que cadre, Toulalan a donc préféré mettre fin à son aventure chez les Girondins. Le joueur formé à Nantes avait été replacé ces derniers jours au poste de milieu défensif, le poste qu'il a occupé une majeure partie de sa carrière, signe de son importance dans l'équipe, même dans la difficulté. Toulalan était ainsi le seul joueur bordelais à avoir disputé tous les matches de Ligue 1 depuis le début de la saison.