Meunier fataliste pour Emery : "Beaucoup de choses vont changer, dont le coach"

Lorsque Thomas Meunier prend la parole, c'est rarement pour dire des banalités. Reputé pour son franc-parler, le latéral du PSG est en effet l'un des clients préférés de la presse. Et lorsqu'il s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, on savait donc que l'international belge dirait tout haut ce qu'il pense fortement tout bas. Premier cas épineux, sa situation au PSG.

" Je vois le futur sans pression "

"Je n’ai plus 18 ans, j’ai 26 ans, je suis en pleine possession de mes moyens. J’ai besoin de m’affirmer en club. J’ai besoin de montrer ce que je sais faire. Le club connaît ma position", lâche tout d'abord Meunier. Puis, il se dit impatient d'être à la saison prochaine. La raison ? "J'attends car beaucoup de choses, comme le coach, vont changer", explique-t-il. Si le sort d'Unai Emery est officieusement scellé depuis l'élimination du PSG face au Real Madrid, l'international belge, lui, ne préfère visiblement pas attendre la fin de saison.

"J’aurai peut-être plus de temps de jeu. Je devrai bien l’utiliser. J’ai plus de confiance en moi qu’il y a deux ans", affirme-t-il. "Je vois le futur sans pression. Je pense avoir grandi au niveau de mon jeu mais aussi mentalement depuis que je suis au PSG. Je suis moins fataliste", conclut Meunier. Pour ce qui est du destin d'Unai Emery, il l'est en tout cas un peu plus.