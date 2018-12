Monaco rêve de Fabregas

Cesc Fabregas en L1 ? A Monaco, on en rêve. D'après L'Equipe et Nice Matin, l'ASM se pencherait sur le dossier du milieu de terrain espagnol de Chelsea. L'ancien d'Arsenal ou du FC Barcelone aurait le profil idéal dans l'esprit des dirigeants monégasques pour renforcer leur milieu de terrain. Dans un secteur défaillant depuis les nombreux départs ces deux derniers étés, le Catalan ferait en effet un bien fou pour guider ses partenaires, avec son expérience, sa vision du jeu et sa technique.

Deux points poussent Monaco à s'activer. Déjà, la situation de Cesc Fabregas. A 31 ans, il arrive en fin de contrat en juin prochain et ne joue presque pas chez les Blues depuis le début de saison (quatre apparitions en Premier League, une seule comme titulaire). Enfin, Thierry Henry le connait pour avoir évoluer avec lui à Arsenal lors du début de carrière de l'Espagnol.

Fabregas, une ambition compliquée

Si Nice Matin annonce que le joueur n'est pas contre l'idée, il reste cependant difficile d'imaginer Fabregas se lancer dans un tel défi étant donné la situation du club de la Principauté. Surtout qu'il ne va pas manquer de propositions. L'entrejeu n'est cependant pas le seul chantier ciblé par l'ASM pour ce mercato hivernal. La défense et l'attaque sont aussi au cœur des discussions. De nombreux noms circulent d'ailleurs depuis plusieurs jours. Et l'ASM regarde des joueurs qui sont dans des situations plus ou moins compliquées dans leur club ou en fin de contrat.

Cette semaine, Nice Matin a ainsi cité les pistes Michy Batshuayi (Valence) ou encore Valère Germain (OM) pour le poste d'attaquant. Et en défense, l'ancien Niçois Dalbert Henrique (Inter Milan), Martin Škrtel (Fenerbahçe), Andreas Christensen (Chelsea), Pepe (libre depuis son départ de Besiktas) ou Laurent Koscielny (Arsenal) seraient aussi sur les tablettes monégasques selon le quotidien régional. Gary Cahill (Chelsea) a aussi été évoqué. Mais L'Equipe explique que le défenseur anglas aurait refusé.