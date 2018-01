Nasser Al-Khelaïfi répond à la folle rumeur Paulo Dybala et soutient Unai Emery

Au pays du mercato, la rumeur est reine. Ces dernières semaines, plusieurs médias italiens ont spéculé sur l'avenir du PSG, envoyant tour à tour Paulo Dybala, Antonio Conte ou encore Sergej Milinković-Savić à Paris l'été prochain. Depuis Doha, Nasser Al-Khelaïfi a répondu à ces bruits de couloir, dans des propos accordés au quotidien généraliste turinois, La Stampa.

Concernant le petit prodige argentin de la Juventus Turin, Nasser Al-Khelaïfi a reconnu qu'il s'agissait-là d'un très bon joueur mais a pris soin de préciser qu'une éventuelle arrivée n'était pas d'actualité : "Il y a beaucoup de bons joueurs en Serie A, pas seulement Dybala. Si nous étions intéressés, nous appellerions la Juventus. Agnelli (le président de la Juventus Turin, ndlr) est un ami proche. Nous nous sommes appelés quelques fois, mais je peux vous dire que Dybala n’est pas, pour le moment, la clé pour le futur du PSG", a confié le président parisien.

" Pour le moment, nous sommes satisfaits d'Unai Emery "

Le 19 décembre dernier, le Corriere della Sera avançait que le frère et désormais agent de Dybala avait fait la tournée des grands clubs et avait discuté avec les dirigeants parisiens pour évoquer un éventuel futur transfert. Autres spéculations du moment, celles concernant l'avenir d'Unai Emery, régulièrement annoncé sur le départ du PSG en fin de saison, son contrat expirant en juin (avec une option pour une prolongation d'un an).

André Villas-Boas, Carlo Ancelotti mais surtout Antonio Conte ont ainsi été présentés comme des successeurs possibles à l'Espagnol. Réponse d'Al-Khelaïfi : "En Italie, vous avez d’excellents joueurs, d’excellents clubs, d’excellents entraîneurs. Mais pour le moment, nous sommes satisfaits de notre entraîneur Unai Emery". De quoi amener un peu plus de sérénité au PSG avant le grand défi Real en Ligue des champions. Avant peut-être de relancer le sujet et les pistes en cas d'échec.