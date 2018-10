Neymar est célibataire

Le Buzz

Cette fois, c'est bel et bien fini. Bruna Marquezine a annoncé dans plusieurs médias brésiliens qu'elle et Neymar n'étaient plus ensemble. "Oui, nous avons rompu, a-elle expliqué lors d'une soirée anniversaire, à Sao Paulo jeudi soir. C'est une décision qui venait de lui. Nous avons toujours beaucoup de respect et d’amour l’un pour l’autre". Le joueur du PSG et la comédienne de 23 ans partagaient leur vie, souvent à distance, depuis 6 ans et une rencontre au carnaval de Rio. Une relation marquée par plusieurs séparations et tentatives de réconciliation comme lors du dernier nouvel an. Neymar et Bruna Marquezine s'affichaient encore ensemble fin septembre à Disneyland Paris.