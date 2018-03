OM : Mandanda et Rami blessés, la tuile pour l'OM

Voilà un coup dur dont Marseille se serait bien passé dans la dernière ligne droite de la saison, et à cinq jours du rendez-vous face à Leipzig en Ligue Europa. Déjà privé de Florian Thauvin et d'Hiroki Sakai sur blessure, l'OM a dû déplorer la sortie de Steve Mandanda peu après la reprise face à Dijon. C'est la deuxième fois en cinq matches de Ligue 1 que le portier olympien sort en cours de partie. Il avait déjà dû laisser sa cage à Saint-Etienne (2-2) début février, touché à la cuisse droite.

Mandanda s'est blessé sur une relance a priori anodine. Il s'est immédiatement écroulé pour demander le changement, effectué peu de temps après avec l'entrée de Yohann Pelé (53e). On ignore encore la nature et la gravité de la blessure de Mandanda. Didier Deschamps y sera lui aussi attentif, car le Marseillais est la doublure d'Hugo Lloris chez les Bleus.

L'OM a dû déploré un autre coup dur un peu plus tard avec la perte d'un nouveau cadre. Adil Rami, visiblement touché à la cuise, a également cédsa place sur blessure (80e). Le défenseur marseillais a été remplacé par Gregory Sertic. Comme pour Mandanda, il faudra patienter avant d'en savoir un peu plus sur la nature de sa blessure et la durée d'une éventuelle indisponibilité.