OM, OL, ASSE, PSG - Eurosport élit le plus beau maillot de L1 lundi à 16h

Qui dit rentrée des classes, dit classement des maillots de Ligue 1. Comme chaque année, chacune des tuniques des vingt équipes du championnat seront passées au crible par nos deux expertes de la rédaction de Elle : Adèle Bréau et Elodie Petit. L'OM, lauréat l'an dernier, l'ASSE, vainqueur en 2015, et Nantes, plus beau maillot en 2016, signeront-ils le premier doublé de l'histoire ? Le PSG, souvent placé mais jamais premier, décrochera-t-il sa première victoire ? Ou faut-il miser sur une surprise (Reims, Nice ou Monaco) ? Réponse lundi à 16h sur le Facebook d'Eurosport. Comme chaque année, vous pourrez, vous aussi, faire votre classement en direct et gagner le maillot de votre choix.

pour être sûr de ne rien rater. Inscrivez-vous dès à présent sur pour être sûr de ne rien rater.