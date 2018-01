Paris dépasse la barre des 100 buts et efface Monaco des tablettes

Vous vous souvenez de l'attaque fantastique de Monaco la saison ? Celle qui affolait les compteurs ? Le PSG est déjà en train de l'effacer des tablettes. Oui, déjà. Car on parle bien d'une machine infernale. C'est simple, le PSG version QSI n'a jamais aussi été aussi redoutable devant le but adverse pour débuter la saison. Non, on n'exagère pas. En atteignant la barre des 100 buts dès mi-janvier, Neymar, Cavani and co réalisent une performance qu'aucune formation n'est parvenue à faire aussi vite ces dernières années dans l'Hexagone. Même Monaco et son attaque de feu de la saison passée.

7 matches de moins que le Monaco 2016-2017

Ce PSG cru 2018-2019 affiche un rythme de croisière hallucinant. En L1 mais surtout dans toutes les compétitions où l'équipe d'Unai Emery Emery sévit. Dans le sillage de son trio de stars (25 buts pour Cavani, 20 pour Neymar et 14 pour Mbappé), le leader du championnat a réussi la prouesse d'atteindre les 100 buts après seulement 31 matches toutes compétitions confondues. Il a fallu à cette équipe parisienne sept rencontres de moins que Monaco lors du dernier exercice. Et dix de moins que l'attaque la plus prolifique de l'époque Ibrahimovic au PSG.

Le premier en Europe à 100 buts cette saison

Les cartons du PSG en Ligue des champions explique en partie cette performance hors norme. Avec 25 buts en 6 rencontres, Paris a marqué les esprits en enchaînant les cartons. L'Europe a vite compris le message. D'ailleurs, l'attaque parisienne est tout simplement la première à franchir le cap des 100 buts toutes compétitions confondues dans les grands championnats. Pourtant d'une efficacité effroyable en Premier League, Manchester City n'affiche "que" 90 réalisations en 34 rencontres. Et le FC Barcelone en est juste à 76 buts en 31 matches.

Parti sur des chapeaux de roue dans le domaine offensif, le PSG va maintenant devoir garder cette cadence dans les matches où l'oxygène sera plus rare pour remplir ses objectifs. En Ligue des champions notamment. Mais en L1, Paris peut aussi marquer l'histoire. Avec 59 buts inscrits en 21 journées de L1 (Monaco en était à 64 à la 21e journée la saison passée), Paris pourrait marquer les esprits en fin d'année. Mais pour cela, il ne va pas falloir lever le pied. Et continuer de martyriser les défenses adverses avec la même fréquence.

Le record de buts sur une saison en D1