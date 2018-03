Plus allemand qu'italien : le profil du futur entraîneur du PSG se précise

C'est une sorte de "Qui est-ce ?", grandeur nature. Le but du jeu ? Deviner l'identité du futur entraîneur du PSG en éliminant des profils. Des profils qui ne cessent pourtant de s'accumuler depuis l'élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions et le départ officieusement acté d'Unai Emery en fin de saison. Dernier en date ? Celui de Leonardo Jardim, déjà associé au PSG par le passé et dont le nom est ressorti du chapeau cette semaine.

Jeudi soir, RMC a apporté deux nouveaux éléments. Pour commencer, le futur entraîneur du PSG ne serait pas italien, ce qui éliminerait d'office Carlo Ancelotti, Antonio Conte, mais aussi Massimiliano Allegri, pourtant régulièrement associés au PSG ces dernières semaines.

L'entraîneur de Chelsea était censé avoir discuté avec les dirigeants parisiens récemment, lui qui est aussi pressenti pour retrouver la sélection italienne, tandis que l'actuel coach de la Juventus était, lui, présenté comme la priorité de Nasser Al-Khelaïfi. La semaine dernière, déjà, RMC affirmait que Carlo Ancelotti n'était pas convoité par les dirigeants parisiens et visait plutôt un come-back en Premier League.

Tuchel, le grand favori ?

S'il ne devrait pas être transalpin, le futur entraîneur du PSG ne serait également pas libre actuellement et aurait même une clause libératoire dans son contrat. Luis Enrique, autre nom fortement associé au PSG depuis quelques semaines, peut donc être rayé de la liste, confirmant ainsi une récente information du Parisien. Idem pour Thomas Tuchel, libre depuis son départ du Borussia Dortmund et annoncé intéressé par le challenge parisien ces derniers jours par le quotidien allemand Bild ?

Oui selon RMC, non selon L'Equipe, qui fait sa Une ce vendredi sur l'entraîneur allemand. Ce dernier est même présenté comme le grand favori à la succession d'Unai Emery. Le fait qu'il parle français aurait séduit à Doha, tout comme la qualité de jeu proposée par son Dortmund en 2015-2016. "Certains, au club, considèrent déjà l'affaire comme bouclée", avance même le quotidien sportif, qui ajoute toutefois que Joachim Löw, l'actuel sélectionneur de l'Allemagne (qui possède une clause libératoire) a aussi ses partisans du côté des décideurs qataris du PSG.

S'il ne sera visiblement pas italien, le futur entraîneur du PSG sera-t-il allemand pour autant ou faut-il s'attendre à un nouveau rebondissement ? Il faudra certainement patienter encore quelques semaines pour le savoir. En attendant, le PSG est bien décidé à ne pas en rajouter : "Aucun entraîneur ne peut dire qu'il a parlé avec nous ou qu'il est engagé avec nous pour le futur", a ainsi assuré Antero Henrique sur le site de L'Equipe ce jeudi, ajoutant également : "Pour être clair : le coach du Paris Saint-Germain est Unai Emery, il a un contrat avec le club et ce n'est pas le moment de parler de ce sujet". On devrait pourtant rapidement en reparler, à coup sûr.