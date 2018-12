Pour eux, les signaux de Belgrade n'ont pas été rassurants

Une saison est longue. Encore plus quand on a su s'offrir le luxe de continuer son aventure en Ligue des champions. Et les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de février prochain. Voilà pour les poncifs. Les dernières semaines peuvent cependant laisser entrevoir quelques tendances dans l'effectif parisien. Enfin surtout les deux derniers matches de Ligue des champions, face à Liverpool (2-1) et à l'Etoile Rouge de Belgrade (1-4).

C'était deux matches à ne pas rater. Les deux rencontres les plus importantes de la saison parisienne. Et la décision de Thomas Tuchel de reproduire le même onze de départ pour ces deux duels cruciaux en dit beaucoup sur ses hommes de confiance. Et peut-être plus sur ceux qui ont perdu quelques points durant les premiers mois de la saison. Pour quatre d'entre eux surtout.

Adrien Rabiot

Le milieu de terrain parisien est le symbole du management version main de fer de Thomas Tuchel. Depuis sa mise à l'écart face à Marseille pour un arrivée tardive, l'international français n'a pas su regagner la confiance de son technicien. Il n'est plus le titulaire indiscutable qu'il était en début de saison. Face à Liverpool et Belgrade, il a même dû se contenter de 12 petites minutes. Pour accompagner Marco Verratti, Tuchel lui a préféré la capacité de travail et le sens du sacrifice de Marquinhos. Un choix loin d'être anodin. Ce recul dans la hiérarchie de l’entrejeu va compliquer les négociations pour la prolongation du caractériel milieu qui est en fin de contrat en juin.

Thomas Tuchel et Adrien RabiotGetty Images

Thomas Meunier

Avec la longue blessure de Daniel Alves, Thomas Meunier semblait incontournable pour occuper le couloir droit durant ce début de saison parisien. Titulaire lors des quatre premiers matches en C1, il n'a pas démérité. Sans forcément convaincre totalement. Et contre Liverpool, il a dû laisser sa place en raison d'un décès dans sa famille. Thilo Kehrer en a profité pour afficher son agressivité en défense, au grand bonheur de Tuchel qui se délecte déjà sa polyvalence. Le jeune allemand a d'ailleurs été reconduit à Belgrade alors que Meunier postulait. Un signal pas très rassurant pour l'international belge qui voit en plus Daniel Alves et son expérience sans commune mesure revenir dans le jeu.

Thomas MeunierGetty Images

Julian Draxler

Thomas Tuchel, qui l'a même essayé à un poste plus reculé sur le terrain, compte sur lui. En L1, Julian Draxler n'a d'ailleurs pas à se plaindre de son temps de jeu. Il a disputé les sept derniers matches dans la peau d'un titulaire. En revanche, c'est une toute autre histoire en Ligue des champions. L'international allemand a été aligné dans le onze de départ uniquement à Naples, où il a montré des choses intéressantes. Mais sur les deux dernières rencontres de C1, il n'a joué que deux petites minutes. Il espère forcément plus. Ces deux rencontres laissent penser qu'il n'est pas un premier choix dans l'esprit de Tuchel dans les matches qui comptent. Cette situation ne devrait pas lui plaire sur le long terme.

Julian Draxler face au NapoliGetty Images

Alphonse Areola

La situation est un peu différente pour Alphonse Areola. Gianluigi Buffon était assuré de jouer les trois dernières rencontres de C1 puisqu'il était suspendu lors des trois premières de cette saison européenne. C'était le deal initial choisi par Tuchel, qui n’a pas encore établi de hiérarchie entre ses portiers. Il n'empêche, le fait d’avoir raté les derniers rendez-vous européens n’est pas idéal pour Areola. Ce n'est en effet jamais bon de manquer des matches décisifs. Les jouer marque les esprits. Et apporte du crédit à votre candidature quand cela se passe bien pour l’équipe. S'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire contre Liverpool ou à Belgrade, Buffon, qui avait répondu aux attentes à Naples, a ainsi rappelé lors de ces duels tout ce qu'il pouvait apporter en tant que leader dans le vestiaire. A l'heure de choisir le numéro de 1 de printemps dans le but parisien, cela pourrait peser.