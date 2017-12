Pour partir cet hiver, Hatem Ben Arfa réclame au PSG... 10 millions d'euros

Si la période est aux fêtes, Hatem Ben Arfa ne compte faire aucun cadeau au PSG. "Banni" du club parisien depuis bien des mois, le joueur de 30 ans, qui n'entre décidément plus dans les plans d'Unai Emery, est invité à faire ses valises au plus vite. Et si possible dès janvier prochain. S'il n'est pas contre cette idée, Ben Arfa ne compte toutefois pas quitter le PSG sans encaisser un dernier chèque.

Ben Arfa et le PSG, comment se dire adieu ?

En effet, selon les informations de France Football, le natif de Clamart réclame une somme aux alentours 10 millions d'euros à son actuel employeur pour partir libre cet hiver. Ni plus ni moins. La raison d'un tel montant ? Son contrat courant jusqu'en juin 2018, Ben Arfa souhaite toucher le restant de ses salaires et des éventuelles primes qui vont avec. Si le PSG accepte, il fera alors ses valises dès janvier prochain, destination un autre club.

Mais voir le club parisien céder aux exigences de son joueur relève de l'utopie. Comment Nasser Al-Khelaïfi pourrait-il accepter un tel deal alors qu'il doit trouver une somme comprise entre 60 et 80 millions d'euros (selon les sources) pour rentrer dans les clous du fair-play financier ? Il est plus probable d'imaginer le PSG laisser Ben Arfa de côté jusqu'en fin de saison, synonyme de fin de contrat pour lui et donc de départ. Et dire que mi-novembre, une réconciliation était annoncée entre les deux parties... Cette fois, la rupture semble donc consommée.

" Il ne s’agit pas d’un grand problème... "

"Je pense que très vite un accord va être trouvé. Il ne s’agit pas d’un grand problème, ce n’est pas si compliqué", expliquait de son côté Antero Henrique lundi dernier au Parisien. Selon les informations de ces derniers jours, l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux ont (déjà) abandonné la piste Ben Arfa pour l'hiver prochain... La tâche pourrait finalement s'annoncer plus compliquée que prévue pour le PSG et son directeur sportif.