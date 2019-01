Pour remplacer Thierry Henry, Monaco voudrait... Leonardo Jardim

Ce serait un retour improbable. Mais dans le football, rien n'est impossible. D'après L'Equipe, l'AS Monaco aurait une idée bien précise pour la succession de Thierry Henry. Et il s'agirait de… Leonardo Jardim. Le quotidien sportif explique que les dirigeants monégasques ont pris contact avec leur ancien technicien, qui n'aurait pas dit non. Le Portugais, qui n'a pas retrouvé de poste, serait même tenté par le challenge.

Sur le papier, ce retour semble complétement improbable. Pour rappel, Leonardo Jardim a quitté l'ASM… en octobre dernier. Alors bien sûr, il est parti en bons termes. Après quatre ans riches en succès, les deux parties s'étaient séparées de manière cordiale. Sans oublier leur passé doré, marqué par un titre de champion France en 2017 et une demi-finale de la Ligue des champions la même année. "Je tiens à saluer avec le plus profond respect Leonardo pour tout le travail accompli, avait ainsi réagi le vice-président directeur général de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev. Son passage restera comme une des plus belles pages de l'histoire du club. Leonardo fera toujours partie de la famille de l'AS Monaco."

Il habite toujours à Monaco

A l'époque, Jardim avait payé le début de saison plus que poussif du club de la Principauté, qui pointait à la 18e place de Ligue 1 après neuf journées. Impressionnant depuis son arrivée en France par sa capacité à s'adapter aux différentes situations et pour tirer le maximum de son équipe, le Portugais n'avait pas su trouver la recette pour relancer une formation amputée encore une fois (celle de trop ?) de plusieurs de ses éléments cadres comme Thomas Lemar (Atletico Madrid), Fabinho (Liverpool) ou Joao Moutinho (Wolverhampton). En s'en séparant contre une indemnité d'environ 10 millions d'euros, l'ASM tentait alors un électrochoc. Cela n'a pas marché.

Dans une situation encore plus compliquée trois mois plus tard, les dirigeants monégasques seraient donc prêts à lui redonner les rênes d'une équipe qui a reçu les renforts de Cesc Fabregas, Naldo ou encore Fodé Ballo-Touré et William Vainqueur. S'il possède une belle cote en France, Jardim, qui habite toujours à Monaco, n'a pas reçu beaucoup de propositions ces derniers mois. Les deux qui ont circulé venaient d'Arabie Saoudite et de Chine. Il les a refusées. Pour mieux rebondir sur le Rocher ?