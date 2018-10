Pour son troisième maillot, Reims rend hommage... au Real Madrid

3 juin 1959 à Stuttgart. Deuxième finale de la Coupe des clubs champions pour Reims... et deuxième défaite face au grand Real Madrid de Di Stefano et Kopa (2-0). Soixante plus tard, les Champenois prouvent qu'ils ne sont pas racuniers en rendant hommage à leur bourreau d'alors avec leur troisième maillot. Il sera étrenné à Rennes ce week-end.

Troisième maillot de ReimsFrom Official Website