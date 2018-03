Prix, recettes, Malcom : comment un fonds d'investissement américain veut racheter les Girondins

"On a des discussions, on verra si elles aboutissent ou non. En attendant, on va gérer le club comme si on restait 100 ans." C'est avec cette déclaration que Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6 et propriétaire des Girondins de Bordeaux, a récemment confirmé la possible vente du club au scapulaire. Après 19 ans de règne, la chaîne semble donc prête à passer la main. Reste à savoir à qui. Si le nom de Philip Anschutz était évoqué par Le Parisien, le patron des Los Angeles Lakers ne semble finalement pas figurer dans les discussions.

La vente de Malcom comme garantie

Alors, qui sont les acheteurs ? Selon un document de 32 pages que s'est procuré L'Equipe ce mardi, c'est un fonds d'investissement américain dénommé General American Capital Partners LLC (GACP) qui s'intéresse au rachat des Girondins de Bordeaux. Et ce dernier a déjà tablé sur un plan bien défini, au point qu'une date de signature de rachat est mentionée dans ces pages. Si le GACP est conscient de ne pas encore disposer de l'argent nécessaire pour cette opération (il n'a qu'entre 5 et 10 millions d'euros de fonds propres), il cherche sans relâche des investisseurs prêts à l'accompagner. D'où la nécessité de ce document détaillé.

Les premières discussions entre ce fonds d'investissement et M6 remontent à mars 2017. Entre-temps, le GACP a tenté d'acheter Getafe... sans succès. De retour à la charge pour les Girondins, il est désormais prié de débourser une somme aux alentours de 72 millions d'euros pour ce rachat, contre un prix de 50 millions lors des premiers contacts il y a un an. Le tout avec une garantie de 24 millions d'euros à M6 sur la vente d'un joueur, qui pourrait bien être Malcom selon L'Equipe, puisque la valeur du joueur gravite autour des 40 millions.

80 millions d'euros pour améliorer l'équipe

Ce fonds d'investissement prévoit ensuite d'injecter 80 millions d'euros pour améliorer l'équipe. Le GACP, qui parle de Bordeaux comme une "marque de classe mondiale", table sur des droits télé à la hausse pour la Ligue 1 (il espère 1.2 milliard d'euros) et sur des recettes croissantes, notamment avec des économies en réduisant le nombre de salariés et les effectifs de l'équipe professionnelle. La suppression de la radio et de la télé du club nest pas à exclure.

C'est ainsi qu'un budget aux alentours des 100 millions d'euros à partir de 2020 est espéré. A l'heure actuelle, il serait de 65 millions. Un plan vraiment envisageable ou simplement utopiste ? M6 se fera son idée, les possibles investisseurs concernés aussi.