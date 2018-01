Probable retour de Falcao contre Nice

"Il a repris avec le groupe", a indiqué Jardim en évoquant le probable retour de Falcao à la compétition. "Il va mieux. On va désormais observer sa réaction et si demain (lundi, veille de match, ndlr), son entraînement est bon, alors il sera présent" pour le derby, a complété Jardim.

Absent depuis la fin des matches aller le 20 décembre contre Rennes (2-1), Falcao souffrait d'une petite élongation à un mollet. "Il faut faire attention avec le mollet parce que la blessure peut vite obliger à six semaines d'arrêt", expliquait Leonardo Jardim avant le déplacement de Monaco à Montpellier (0-0) samedi. "Lui et Carrillo (touché à un muscle ischio-jambier contre Nice en Coupe de la Ligue et également absent à Montpellier, ndlr) ont eu quelques soucis", a poursuivi Jardim, qui a conclu: "On va essayer de faire en sorte qu'à eux deux, ils puissent tenir ce match".

"On est tous très content du retour à la compétition de Radamel (Falcao)", a lancé pour sa part le défenseur monégasque Kamil Glik, en conférence de presse d'avant-match. Mardi, lors de la 21e journée de L1, l'AS Monaco, 42 points, reçoit l'OGC Nice, 30 points, pour le troisième derby de la Côte d'Azur de la saison.