Rennes-OM : Rami, leader au grand cœur...

Rudi Garcia a toujours eu un faible pour Adil Rami. Sous le charme du joueur à Lille (2008-2011), l'ancien coach du LOSC a tout fait pour faire venir le défenseur à Marseille. "C'était sa priorité, explique un proche du coach olympien. Il voulait vraiment un mec avec une mentalité irréprochable. Un leader de vestiaire et un gars encore au top sur le terrain. Et il ne s'est pas trompé..."

Sept mois après son arrivée à Marseille, Rami s'est en effet imposé comme l'un des hommes clés du système de Rudi Garcia. En Ligue 1, il n'a raté qu'un seul match : c'était la gifle reçue à Monaco (6-1), fin août. Très régulier, le défenseur olympien a même fini par retrouver le goût des Bleus en octobre dernier à la faveur d'un forfait de Laurent Koscielny. "Si on est en haut du classement, l'équipe de France sera la suite logique", disait Rami à son arrivée à Marseille. Et le n°23 de l'OM compte bien encore étonner en 2018...

Adil Rami lors du rassemblement de l'équipe de France en octobre 2017Getty Images

Pour comprendre son retour réussi au premier plan, il faut d'abord se pencher sur les raisons qui ont poussé Rami à choisir Marseille. "Je recherche la pression et l'adrénaline, confiait-il à son arrivée. J'ai besoin de ça pour avancer. C'est mon caractère." A l'OM, Rami évolue presque comme un poisson dans l'eau.

Garcia : "Toujours aussi joyeux"

"Il a vraiment fait le bon choix, explique un proche du joueur. Car ce n'était pas évident de se dire qu'il fallait signer à Marseille. Originaire de Fréjus, il connaît parfaitement la région. Et il savait qu'il allait se faire allumer à chaque match loupé. Mais il a relevé le défi avec le sourire. Comme toujours..." Très positif dans son approche du football, Rami a appris à ne tirer que le meilleur des situations délicates. Cette propension à ne jamais tomber dans la sinistrose est très précieuse pour Rudi Garcia...

Aujourd'hui, Rami fait figure de patron du vestiaire avec une pointe d'humour en plus. "Il est toujours aussi joyeux, souligne Garcia. Et c'est un compagnon de vestiaire agréable. Car il est positif et souriant." En plus de ces qualités naturelles, Rami a su y ajouter un zeste de maturité. "Il a beaucoup progressé dans ce domaine-là, poursuit l'entraîneur de l'OM. Il est vraiment plus mature."

Avec Rami, les blagues fusent toujours autant mais le bonhomme sait se montrer sérieux quand la situation l'impose. "L'affaire Evra a été très bien gérée dans le vestiaire, note un habitué de La Commanderie. Rami a vite compris que ça pouvait partir en vrille. Et il a vraiment été important en interne dans la gestion de ce dossier. C'est un véritable exemple pour les jeunes."

A la Une des magazines people

Incontournable dans le vestiaire, Rami l'est aussi sur le terrain. Ses performances font de lui le joueur le plus régulier de l'équipe olympienne. "C'est un très bon joueur, valide Garcia. Et c'est une force de la nature !" Fort dans les duels, Rami sait qu'il peut se frotter à n'importe qui en Ligue 1. Et sa relance permet à l'OM de disposer d'un atout important. "Son jeu long est vraiment appréciable, note encore Garcia. C'est un élément important de la panoplie d'un défenseur moderne."

Rami est le plus souvent associé à Rolando en charnière centrale. Les deux hommes s'apprécient beaucoup. "Avec Adil, on connaît nos qualités et nos défauts, détaille le défenseur. Et on essaie de s'aider." Pas le duo le plus rapide de la L1, le tandem Rami-Rolando roule sans faire d'excès de vitesse mais tente de compenser avec d'autres atouts. "Rami a beaucoup appris sur le plan tactique, insiste encore Garcia. Il fait preuve d'une belle expérience maintenant."

Heureux sur le terrain, Rami l'est aussi dans la vie. Son idylle avec Pamela Anderson enflamme les réseaux sociaux. Et Rami n'a rien contre. Cette romance avec l'ancienne star de la série "Alerte à Malibu" lui permet de se retrouver dans la rubrique people. "On le chambre un peu, lance un coéquipier qui veut rester anonyme. Mais il adore quand on le taquine." A 32 ans, ce grand séducteur n'a pas décidemment jamais fini de faire parler de lui...