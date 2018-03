Rupture du tendon d'Achille pour Balmont, saison terminée

Le joueur de 38 ans sera opéré la semaine prochaine. Son indisponibilité est estimée à six ou sept mois, selon le technicien. Balmont, formé à Lyon et champion de France avec Lille (2011), avait prolongé le 15 mars d'un an son contrat avec le club dijonnais. Il marqué un but et distribué trois passes décisives cette saison en championnat.