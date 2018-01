Saint-Etienne retrouve la victoire en dominant Toulouse (2-0)

Saint-Etienne sort enfin la tête de l'eau. Devant leur public ce dimanche après-midi, les Verts ont renoué avec le succès en Ligue 1 en s'imposant face à Toulouse (2-0) pour le compte de la 20e journée. Les Verts ont ainsi mis fin à une terrible série de 10 matches (soit trois mois !) sans victoire en championnat et commencent 2018 de la meilleure des manières, une semaine après leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Saint-Etienne remonte ainsi à la 14e place du classement, quatre longueurs devant son adversaire du jour, toujours 18e et barragiste.

L'entame de match n'a pourtant pas été idéale pour les joueurs de Jean-Louis Gasset. Dépassés par la vitesse et la détermination de Toulousains privés de leur entraîneur Pascal Dupraz sur le banc (victime d'un malaise cette semaine, il n'avait pas fait le voyage dans le Forez), les Stéphanois s'en sont surtout remis aux exploits de leur gardien dans le premier acte. Jessy Moulin a ainsi fait étalage de toute sa classe successivement face à Max-Alain Gradel (2e, 21e, 41e), Wergiton Somalia (20e) ou encore Kelvin Almian (40e), permettant aux siens de rester dans le match.

Beric encore providentiel

Et juste avant le repos, un coup de théâtre a modifié la physionomie de la rencontre : pris de vitesse par Jonathan Bamba, Andy Delort, redescendu défendre dans sa propre surface, a commis l'irréparable en concédant le penalty d'un tacle à retardement. Robert Beric ne s'est ensuite pas fait prier pour transformer la sentence et enflammer le Chaudron (1-0, 45e).

En seconde période, les Verts se sont montrés plus solides, maîtrisant globalement leur sujet. Romain Hamouma a même manqué de peu le but du break en se jetant aux six mètres sur un centre de Robert Beric (48e). Ce dernier a également raté le doublé à deux reprises (66e, 73e), montrant ainsi ses limites physiques alors qu'il revient tout juste dans le Forez.

Saint-Etienne aurait même pu s'en sortir bien moins favorablement. Tout d'abord sur un tacle vicieux de Bryan Dabo (80e) qui n'a récolté finalement qu'un carton jaune. Puis, en fin de match, sur un coup franc parfaitement frappé par Max-Alain Gradel, les Toulousains ont cru égaliser mais ont vu leur but logiquement refusé pour un léger hors-jeu. Dans la foulée, Assane Diousse, entré en jeu, a finalement mis fin au suspense en reprenant victorieusement de près un centre de Jonathan Bamba (2-0, 86e).

Ce précieux succès pour entamer la phase retour du championnat permet donc aux Verts de respirer un peu et de voir la zone de relégation s'éloigner. En tribune ce dimanche après-midi, Yann M'Vila, la nouvelle recrue phare stéphanoise, a dû apprécier. Quant aux Toulousains, ils enchaînent un troisième revers d'affilée en championnat et restent barragistes.