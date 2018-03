Sans permis, taux d'alcool, garde à vue : Andy Delort dans la tourmente

Mésaventure pour Andy Delort. De retour en France et en Ligue 1 depuis janvier 2017, l'attaquant du TFC aurait été contrôlé en état d'ébriété au volant de sa voiture le mois dernier. Le tout alors qu'il était interdit de conduite depuis 2015. Cette information a été révélée lundi par La Dépêche du Midi, qui affirme que l'attaquant avait un taux d'alcool dans le sang de 2g/l. La limite autorisée étant de 0.5g/l.

Alors que le TFC se déplaçait à Amiens le samedi 17 février, son attaquant, victime d'une "contusion au pied", ne figurait pas sur la feuille de match. Il était alors... au commissariat central de Toulouse. Intercépté par la police municipale dans la nuit du vendredi au samedi vers 5h du matin, Delort, en plus d'avoir fait un tour en cellule de dégrisement, aurait donc été placé en garde à vue après que la police ait découvert que l'attaquant n'avait plus le permis depuis 2015 et qu'il était toujours sous le coup d'une interdiction de conduite. Une donnée que le joueur de 26 ans semblait ignorer.

Dans l'attente de sa convocation au tribunal de grande instance le 16 mai prochain dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Andy Delort s'expose désormais à une amende et à un nouveau retrait de permis. De son côté, le TFC n'a en tout cas pas sanctionné son joueur d'un point de vue sportif. La semaine suivante à cet épisode malheureux, Delort est en effet entré en jeu face à Monaco (3-3)... se montrant décisif avec un penalty marqué et une passe décisive.