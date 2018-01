Sifflets, critiques, reproches : le père de Neymar lui conseille de "s'amuser" et "mettre un casque"

Un score fleuve de son équipe (8-0), un quadruplé et deux passes décisives... Et pourtant, Neymar est au coeur de l'actualité pour une tout autre raison. S'il a régalé mercredi face à Dijon, le Brésilien fait en effet parler pour son choix de ne pas avoir laisser le ballon à Edinson Cavani lors du pénalty du 8-0 (83e minute), ce qui aurait probablement permis au Matador de dépasser Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. Résultat, une partie du Parc des Princes l'a sifflé et la star brésilienne est rentrée au vestiaire plutôt bougonne.

" On entend tout... "

Qui a raison ? Qui a tort ? Chacun se fera son avis. Du côté de l'entourage de Neymar, on défend forcement le bien-aimé. Et qui d'autre que son père pouvait prendre la parole après cette nouvelle histoire concernant son fils ? "Dieu sait… Dieu sait comment cela a commencé et tout ce qu’il s’est passé pour arriver jusqu’ici. Ça valait la peine de te voir grandir. Nous, la famille et les amis, on entend tout…", prévient tout d'abord le père de Neymar sur Instagram dans un message accompagné d'une vidéo des exploits du rejeton quand il était petit.

"Les applaudissements et les sifflets… Et nous t’avons vu toujours avancer et avec la tête haute. Mets ton casque et n’oublie pas d’être heureux ! Amuse-toi mon fils !", conclut-il, conseillant donc à son fils de ne pas écouter les sifflets et les critiques qui s'abattent sur lui depuis mercredi. Le message est passé.