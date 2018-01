Sur un côté ou en pointe, Mbappé n'a pas mis longtemps à redevenir hors-norme

C'est presque devenu normal. Il nous a tellement habitués à battre des records de précocité qu'on ne s'étonne presque plus de rien. Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé enchaîne pourtant les prestations de haut vol. Sur son côté droit ou dans l'axe, la jeune pépite banalise une nouvelle fois l'extraordinaire. Critiqué après quelques prestations mitigées face à Dijon ou encore Marseille et Nice, le Français a vite su redevenir ce phénomène qui n'a pas fini d'affoler les compteurs.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé ne cesse d'être décisif. Buteur, passeur, il s'occupe presque de tout dans la zone de vérité. Sur ses huit derniers matches toutes compétitions confondues avec la formation parisienne, l'ancien Monégasque a planté sept buts et délivré quatre passes décisives. Et encore, il est resté muet contre Amiens mercredi dernier dans un match où il a touché deux fois la barre. Sinon, rien ne semble lui résister. Aucun obstacle ne l'arrête. Même son coup de moins bien d'octobre a vite été effacé.

Vidéo - Sur une ouverture de Thiago Silva, Mbappé a fait parler sa classe : son but en vidéo 01:15

Il peut jouer partout et s’adapte à tous les styles

Impressionnant de facilité pour un garçon de 18 ans et qui n'a finalement que quelques mois de vécu dans le monde pro, Mbappé a très vite su s'adapter à sa nouvelle vie au PSG. Son jeu a ainsi évolué. Il brillait comme attaquant de profondeur à Monaco la saison passée. A Paris, il a su développer sa palette pour se montrer également tranchant face à des blocs plus bas. "Ici, à Paris, beaucoup d’équipes ferment les espaces dans leur dos. Elles jouent avec plus de joueurs en défense. Kylian apprend à surmonter ces lignes où il n’y a que peu d’espaces et moins d’espace dans le dos", a ainsi applaudi Emery fin décembre.

Depuis, Mbappé n'a pas démenti cette impression. Mieux lors de ses dernières sorties, il a ainsi une nouvelle fois affiché sa polyvalence. Aligné en pointe à la place du retardataire Edinson Cavani, le natif de Paris a démontré qu'il pouvait rendre de bons services en tant qu'avant-centre. De quoi faire le bonheur d'Unai Emery qui ne dispose pas de beaucoup de solutions en pointe en cas de soucis avec Cavani.

"S'il continue à bien murir, il peut finir Ballon d'Or", a annoncé samedi Claudio Ranieri, l'entraîneur du FC Nantes. De quoi mettre la pression à Mbappé. Mais ça ne devrait pas le freiner. Il a maintenant l'habitude de vivre avec. Avant-centre ou sur un côté, il devrait ainsi encore démontrer son évolution et sa force de frappe ce dimanche face au bloc canari. Et un nouveau festival de sa part ne choquera personne.