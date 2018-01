Ecarté jusqu'à nouvel ordre, Chapron devra s'expliquer devant la commission de discipline

Il ne pouvait en être autrement. Forcément, la direction technique de l'arbitrage de la FFF pouvait difficilement ne pas réagir après la scène lunaire de dimanche lors de Nantes-PSG (0-1). Réunie ce lundi, elle a décidé de mettre en retrait Tony Chapron "jusqu'à nouvel ordre". L'arbitre n'officiera donc pas mercredi pour la rencontre Angers - Troyes qu'il devait diriger. Sans surprise. Et cela ne devrait pas en rester là puisqu'il sera également convoqué prochainement par la Commission de Discipline de la LFP.

Lors de Nantes – PSG, Tony Chapron a eu un moment d'égarement incompréhensible. Il a tenté de faire un croche-pied au défenseur nantais Diego Carlos qui l'avait involontairement fait tomber. Et après s'être relevé, il l'a exclu. Une scène surréaliste sous les caméras. Forcément, l'image a fait le tour du monde. Et l'incident a fait réagir comme rarement en France mais aussi hors des frontières de l'Hexagone. "Il dit qu'il a glissé, mais je sais qu'il (l'arbitre) lui a mis un coup (à Diego Carlos). Je sais que c'est très difficile d'arbitrer, mais il faut qu'il se remette en question de temps en temps parce que si nous on fait ça, on prend dix matches" de suspension, avait réagi le milieu de terrain nantais Valentin Rongier, au micro de Canal+.

L'autre question qui intéressait les Nantais était de savoir si Diego Carlos allait voir son carton rouge être levé ou s'il allait manquer un match. "Il m'a dit qu'il allait revoir l'action et que si ce n'était pas ça, il ferait enlever le carton", a ajouté le président de Nantes Waldemar Kita. Et cela pourrait aller dans le bon sens. "Tony Chapron, après le visionnage des images, a constaté que sa chute avait été provoquée involontairement", explique la direction technique de l'arbitrage. "En conséquence, il a informé la DTA qu’il a rédigé un rapport complémentaire en ce sens pour la Commission de Discipline de la LFP." Une bonne nouvelle pour les Nantais. Reste à savoir si cela pourrait intervenir avant la rencontre à Toulouse pour la 21e journée, mercredi...