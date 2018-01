Touché au mollet, Christophe Jallet est forfait pour le derby face à l'AS Monaco

Touché au mollet, Christophe Jallet ne disputera pas le derby entre l'AS Monaco et l'OGC Nice mardi soir lors de la 21e journée de Ligue 1. Il devrait être remplacé par Patrick Burner au poste d'arrière-droit.

L'absence de Jallet, tout juste rétabli d'une lésion au fessier et de retour samedi contre Amiens (1-0) en toute fin de match, s'ajoute à celles du latéral droit Arnaud Souquet, opéré la semaine passée pour une fracture du cinquième métatarse du pied gauche, des milieux de terrain Arnaud Tameze suspendu et Arnaud Lusamba (entorse) et de l'attaquant Mickaël Le Bihan en reprise de course après plus de 6 mois d'arrêt en raison d'une fracture du tibia.