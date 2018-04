Un doublé de Depay contre Toulouse et Lyon reste à l'affût (2-0)

Lyon rugit à nouveau. Les hommes de Bruno Genesio ont répondu à la victoire de Marseille en disposant assez facilement de Toulouse au Groupama Stadium dimanche soir. Ils se sont surtout fendus d'une première période aboutie, matérialisée par un doublé de Memphis Depay, lequel a parfaitement pallié l'absence de Mariano Diaz. Grâce à ce troisième succès de rang en Ligue 1, l'OL revient à deux points de l'OM dans la lutte pour le podium, preuve qu'il ne lâchera rien dans ce sprint final. Au passage, les Gones prouvent qu'ils savent aussi battre les "petits", malgré quelques errements après la pause.

Pas de Nabil Fekir, ni de Mariano Diaz : le cadre était posé pour Lyon, mis sous pression après la victoire de Marseille face à Dijon. Mais, heureusement pour les Gones, il y a Houssem Aouar. Virevoltant, le jeune milieu avait du feu dans les jambes et des inspirations plein la tête. Si le but s'est refusé à lui malgré trois occasions franches (14e, 15e, 90e+1), il a astucieusement glissé le ballon entre les jambes d'Issa Diop pour permettre à Depay de faire parler son instinct du buteur avec une frappe limpide et sans même regarder le cadre (1-0, 23e). Un but qui est venu récompenser une entame sérieuse des Lyonnais, décidés à emballer rapidement la rencontre face à des Toulousains acculés dans leur camp. Ils n'ont d'ailleurs pas tardé à se mettre à l'abri après un penalty obtenu par Tanguy Ndombele et transformé par Depay (2-0, 43e).

Depay dans l'axe, solution face aux blocs bas ?

On connaît l'histoire par cœur. Les Lyonnais aussi. Mais, cette fois, malgré quelques sautes de concentration dans le deuxième acte, ils n'ont pas craqué. Il faut dire que les Toulousains ont manqué de précision dans le dernier geste, à l'image des frappes lointaines de Giannelli Imbula, et que Lopes a fait les arrêts qu'il fallait pour empêcher l'adversaire d'y croire (50e, 76e, 79e). Cette baisse de régime de la part de l'OL aurait pu être préjudiciable face à une autre équipe, mais elle a été sans conséquence face à un TFC trop limité techniquement, offensivement et collectivement pour renverser la vapeur après avoir couru après le ballon pendant 45 minutes.

A sept journées de la fin, Bruno Genesio a peut-être trouvé la solution pour battre les défenses regroupées en mettant Memphis Depay dans l'axe. La prestation du Néerlandais permet en tout cas aux Rhodaniens de s'accrocher à son espoir de remonter sur le podium, synonyme de Ligue des champions. Voilà qui promet un suspense insoutenable d'ici la fin de la saison, sachant que l'OL va récupérer Nabil Fekir incessamment sous peu. Une éclaircie de plus dans l'horizon lyonnais.