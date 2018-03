Unai Emery annonce le retour de Neymar à Paris "dans deux ou trois semaines"

Pour ceux qui craignaient de ne plus jamais revoir Neymar à Paris, Unai Emery a tenu à les rassurer ce vendredi. Opéré du pied droit le 3 mars dernier, le crack brésilien poursuit sa rééducation au Brésil. Mais selon son entraîneur, il va effectuer son retour en France "dans deux ou trois semaines".

Un premier bilan médical attendu le 14 avril

"J'ai parlé avec Neymar cette semaine. Il est bien, tranquille. Nous avons parlé de la finale de demain (de samedi), il va la suivre. Après, il va venir (à Paris) dans deux ou trois semaines", a confié Unai Emery à la veille d'affronter l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue.

Si Neymar devrait rentrer à Paris dans "deux ou trois semaines", la date de son retour à l'entraînement reste encore un mystère à ce jour. Le PSG comme les chirurgiens qui l'ont opéré avaient annoncé le 3 mars dernier qu'un premier bilan médical serait effectué au bout de six semaines, soit autour du 14 avril prochain. Une date qui devrait correspondre au retour en France du joueur. On devrait en savoir plus sur l'évolution de sa blessure à ce moment-là. Patience.