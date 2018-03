Une offre de 500 millions d'euros venue d'Abu Dhabi pour racheter l'AS Monaco ?

Nicolas de Tavernost ne s'en est pas caché, les Girondins de Bordeaux pourraient bientôt être vendus. Dans une interview accordée à Sud-Ouest ce mercredi, le président de M6 a en effet confirmé que le club cherchait un partenaire financier. Et selon Le Parisien, le patron des Los Angeles Lakers fait partie des investisseurs américains intéressés par ce possible rachat. Si la possible vente des Girondins fait donc beaucoup parler, une autre pourrait bientôt occuper la Une de l'actualité sportive : celle de l'AS Monaco.

500 millions d'euros pour 66% des actions

Selon La Gazzetta dello Sport, le club monégasque ferait actuellement l'objet d'une offre de rachat. Et pas des moindres. Le quotidien italien annonce que cette dernière provient tout droit d'Abu Dhabi. Son montant ? Autour des 500 millions d'euros pour 66% des actions de Dmitri Rybolovlev, le patron russe du club du Rocher.

Via un proche de ce dernier, le quotidien transalpin affirme qu'aucune négociation n'est actuellement en cours pour la vente du club. De son côté, le Prince Albert II, actionnaire minoritaire de l'ASM, ne serait visiblement pas contre ce rachat. Son Altesse Sérénissime n'a en effet que très modérément apprécié le fait de voir le nom de Rybolovlev traîné récemment dans des affaires judiciaires. Si La Gazzetta reste prudente sur le sujet, rien n'est à exclure concernant l'avenir du club du Rocher. Qu'il soit proche ou lointain...