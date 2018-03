Vélodrome, bracelets, billets : l'OM porte plainte pour "escroquerie" contre les Yankee

Le match entre l'OM et l'OL (2-3) de dimanche dernier a laissé des traces, tant sur le terrain qu'en dehors. Au point que le club olympien a annoncé ce vendredi avoir porté plainte contre l'un de ses groupes de supporters : les fameux Yankee Nord Marseille. Pour comprendre la raison, il faut remonter au fameux soir du choc des deux Olympiques.

Le 18 mars dernier, une centaine de personnes n'a pas pu entrer dans l'Orange Vélodrome selon La Provence. Le tout alors qu'elles étaient pourtant munies d'un billet parfaitement valable pour le Virage Nord, la tribune occupée par les Yankee. Pourquoi ? Un bouchon avait été provoqué quelques secondes auparavant, la faute à des bracelets vendus à des supporters marseillais qui pensaient pourvoir assister à la rencontre... et qui ont donc été (logiquement) bloqués par les stadiers du Vélodrome.

" Les seuls titres d’accès valables au stade sont des billets ou des abonnements "

Pour éviter que la situation dégénère, ces derniers ont alors demandé aux spectateurs munis d'un billet de faire marche arrière. En colère, ils ont donc été obligés de voir le match... dans des cafés alentours. Cet incident ne pouvait pas rester sans suite, et c'est ainsi que l'OM a décidé de porter plainte contre les Yankee pour escroquerie. "Suite aux incidents survenus dans le virage Nord et aux nombreuses plaintes et témoignages reçus par le club après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais le 18 mars dernier à Marseille, l’OM a décidé de porter plainte pour escroquerie à l’encontre de l’association Yankee Nord Marseille", récite le communiqué.

"L’Olympique de Marseille tient à rappeler que les seuls titres d’accès valables au stade sont des billets ou des abonnements délivrés par le club et qu’ils ne peuvent être revendus en aucun cas par, qui que ce soit, en vue de son propre enrichissement", conclut l'OM, particulièrement remonté après cette histoire.