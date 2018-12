16e journée - Nantes renverse Marseille à la Beaujoire (3-2)

Nantes face à l'OM promettait du spectacle et le moins que l'on puisse dire est qu'il y en a eu. Se rendant coup pour coup, Morgan Sanson (29e), Emiliano Sala (30e), Florian Thauvin (36e) et Abdoulaye Touré (45e+1) ont permis à leur équipe de rentrer aux vestiaires sur le score de deux partout. En seconde période, Gabriel Boschilia (63e) a entériné les espoirs marseillais, qui n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions pour revenir dans le match. Après avoir mené deux fois au score, l'OM, qui se retrouve 6e, peut s'en vouloir. Nantes gagne deux places et se hisse à la 11e place de Ligue 1.

