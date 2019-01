18e journée en retard : Guingamp reprend espoir face à Rennes (2-1)

Victoire jouissive et cruciale pour Guingamp face à Rennes dans le derby breton au Roudourou (2-1) dans ce match en retard comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Grâce à des buts de Felix Eboa Eboa et Lucas Deaux, l'En Avant s'est imposé pour la première fois de la saison à domicile pour se redonner espoir dans la course au maintien. Julien Stephan concède sa première défaite en tant qu'entraîneur de Rennes, après un match longtemps pauvre des siens.

Le coach rennais avait choisi de mettre plusieurs de ses cadres (Grenier, André, Bourigeaud) sur le banc, et c'est peut-être ce qui lui a coûté la victoire. Rennes a beau eu prendre le meilleur départ dans cette rencontre, face à une équipe regroupée dans son camp, il a longtemps manqué de caractère pour espérer autre chose. Après une frappe lointaine d'Hamari Traoré qui a obligé Marc Aurèle Caillard à une belle parade (4e) et un gros loupé de Jordan Siebatcheu au point de penalty (10e), le SRFC, dominé dans les duels, a peu à peu disparu de la rencontre.

Maladroits devant, les Guingampais ont longtemps semblé incapables de faire la différence, avant de marquer sur corner, sur une tête d'Eboa Eboa, laissé seul au premier poteau (1-0, 40e). Nolan Roux avait failli inscrire un but fou un peu avant (34e), mais il y avait bien peu de chose à se mettre sous la dent dans cette partie. Guingamp a tout de même fini par emballer la rencontre, grâce à son milieu de terrain Ludovic Blas, crucial à la récupération du ballon mais aussi offensivement. C'est l'international espoir français qui a fait la différence dans la surface rennaise avant de servir Lucas Deaux, qui a libéré tout le Roudourou de la tête (2-0, 59e).

Guingamp poursuit son redressement

Dos au mur, Rennes s'est alors réveillé, mais a encore été trop maladroit devant le but adverse. Ni James Lea Siliki (77e), ni Hatem Ben Arfa (79e), longtemps fantomatique ce soir, n'ont su faire la différence. Il a fallu que M'Baye Niang, entré un peu plus tôt (78e) décoche un boulet de canon dans la lucarne de Caillard pour que Rennes reprenne espoir (2-1, 86e). Les visiteurs ont poussé, et bien failli égaliser, mais n'ont trouvé que la barre sur une tête d'Ismaila Sarr (90e).

Une semaine après sa qualification en demi-finale de coupe de la ligue au Parc des Princes, Guingamp continue sur sa lancée. Grâce à cette deuxième victoire en 3 journées, l'En Avant n'est plus qu'à un point de Monaco au classement. L'opération maintien semble plus que jamais possible. Coup d'arrêt pour Rennes en revanche, qui manque l'occasion de prendre la 5e place du classement. Mais les Rennais pourront relever la tête dès ce week-end, avec la réception de Montpellier.