2006 - 2019 : votez pour le plus beau maillot domicile du PSG avec Fly Emirates en sponsor

Comme le Real Madrid, Arsenal ou l'AC Milan, le PSG a pour sponsor maillot Fly Emirates. Un partenariat entamé en 2006 qui prend fin cette année après treize années de collaboration. Et pour cause, l'identité du nouveau sponsor maillot des champions de France a été dévoilé cette semaine : il s'agit de ALL, le programme de fidélité du groupe hôtelier Accor.

Une page est donc sur le point de se tourner du côté du Parc des Princes. A cette occasion, on vous propose d'élire le plus beau maillot domicile du PSG de l'ère Fly Emirates. De Pedro Miguel Pauleta à Kylian Mbappé en passant par Zlatan Ibrahimovic.