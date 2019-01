L'OM tient-il enfin son "grantatakan" ? Après plus de deux ans d'attente, il semblerait bien que cet interminable feuilleton touche à sa fin. Et comme annoncé par Sky Italie la semaine passée, c'est bien "SuperMario" Balotelli qui va endosser ce rôle. Selon L'Equipe, les dirigeants marseillais ont en effet accepté, ces dernières heures, les demandes salariales de l'international italien.

Résultat, ce dossier a connu une avancée significative. Et il semble tout proche d'un épilogue heureux pour l'OM, qui se donne désormais vingt-quatre heures pour tout boucler. Dans le cas inverse, cette piste sera définitivement abandonnée.

Un contrat de six mois ?

Concernant la durée du contrat de Balotelli, L'Equipe confirme qu'elle sera probablement de six mois. Le salaire promis à l'attaquant ? Environs trois millions d'euros selon La Provence, alors que Sky Italie évoquait, de son côté, une somme de deux millions. "Il sera légèrement mieux payé à Marseile qu'à Nice", annonce L'Equipe.

Vidéo - Balotelli à l'OM, une bonne idée ? Oui, parce que "Marseille est désormais en position de force" 03:28

De son côté, "SuperMario" devrait résilier son contrat avec l'OGC Nice incessamment sous peu. Si un mépris est toujours présent entre les acteurs du dossier, notamment entre Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, et Mino Raiola, l'agent du joueur, le dénouement est proche. Dans un sens comme dans un autre, ce feuilleton va donc prendre fin dans les prochaines heures. Toutefois, s'il s'agit réellement d'un contrat de six mois pour "SuperMario", il n'est pas exclu qu'il reprenne de plus belle l'été prochain...