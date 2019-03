Mickaël Landreau peut nourrir des regrets au terme d'un derby frustrant. Son groupe avait pourtant fait le plus dur pour ouvrir le score face aux voisins Brestois lors de ce choc de la 29e journée de Ligue 2, à la 55e minute grâce à un but d'Alexis Claude Maurice. Mais les Merlus, qui restaient sur deux défaites d'affilée, ont été rejoints presque dans la foulée sur une réalisation de Yoann Court, un quart d'heure plus tard (1-1, 69e).

Au classement, Lorient assure le minimum et repasse devant le Paris FC à la dernière place du podium, mais loupe une belle occasion de revenir sur son rival, toujours deuxième avec 5 points d'avance. Ce résultat fait surtout les affaires de Metz, leader avec 6 points d'avance à 9 journée de la fin du championnat.

