Reims est à la poursuite de son histoire. Vainqueurs tout en maîtrise de Nantes (1-0) grâce à un bijou de Rémi Oudin, son neuvième but de la saison, les Rémois (6e) sont toujours invaincus en 2019 et pointent désormais à seulement un point de la quatrième place synonyme d'Europe et actuellement occupée par l'Olympique de Marseille qui se déplace au Parc des Princes ce soir. Quinzième de Ligue 1 avec un match en retard, Nantes reste à portée de la zone de relégation (9 points).

56 ans. Cela fait 56 ans que le Stade de Reims n'a plus goûté aux joutes européennes. La dernière fois ? C'était le 6 février 1963 lors d'un quart de finale de Coupe des clubs champions perdu face au Feyenoord Rotterdam (0-1, 1-1). Le 17 mars 2019, les hommes de David Guion ont enchaîné un treizième match sans défaite en Ligue 1 (6 succès, 7 nuls) en s'imposant devant Nantes. Un succès maîtrisé qui les rapproche encore un peu plus de retrouvailles avec ce glorieux passé.

Car les Champenois étaient bien décidés à ne pas laisser espérer les Nantais en mettant énormément d'intensité dès le début de la rencontre. Une intensité symbolisée par leur côté gauche composé d'Arber Zeneli et d'Abdul Rahman Baba qui ont fait des misères au pauvre Fabio remplacé à la mi-temps par Enock Kwateng.

La merveille d'Oudin

Pourtant malgré de nombreuses situations avant la pause (6 tirs, 1 cadré), les Rémois ne sont pas parvenus à ouvrir le score et le spectre du match face à Dijon (27 tirs, 5 cadrés et un nul concédé) a plané sur le stade Auguste Delaune. Il aura fallu une merveille de frappe d'Oudin (59e) pour débloquer la situation. Servi côté gauche, l'ailier rémois a profité d'un dédoublement de Baba pour se défaire de Kwateng et envoyer un missile poteau rentrant dans la lucarne droite de Maxime Dupé.

Un exploit qui a été le bienvenu car ce fut la seule frappe cadrée de Reims de la seconde période. Comme en fin de première période, les Rémois ont peu à peu laissé le jeu aux Nantais ce qui aurait pu ne pas être sans conséquence (35e). Ce fut malgré tout la seule véritable alerte pour la défense du Stade de Reims qui a réussi un douzième clean-sheet cette saison en Ligue 1.

Sixième du championnat (46 points) à égalité avec Saint-Etienne, le Stade de Reims a creusé un petit écart avec son premier poursuivant Montpellier, à 4 points après sa défaite à Lyon (3-2). Les Rémois vont pouvoir passer la trêve internationale l'esprit tranquille à regarder vers le haut du classement tandis que leur adversaire du jour, Nantes aura les yeux rivés sur le rétroviseur.