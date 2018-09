Un nul qui n'a pas la même saveur pour Rennes et Toulouse

Rennes peut s’en mordre les doigts. Les Bretons ont été tenus en échec par Toulouse (1-1) ce dimanche au Roazhon Park. Hatem Ben Arfa et ses coéquipiers, qui ont évolué en supériorité numérique tout au long de la seconde période suite à l’expulsion d’Aaron Leya Iseka (44e), pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur un penalty - litigieux - transformé par Mbaye Niang (70e). Mais les Toulousains n’ont pas abdiqué et ont arraché un point grâce à Jean-Clair Todibo (88e). Au classement, le SRFC ne décolle toujours pas (16e).

En ce début de saison, pas grand chose ne tourne dans le bon sens du côté du Stade Rennais. Tenus en échec par Toulouse (1-1), les hommes de Sabri Lamouchi ont certes mis un terme à leur série de trois défaites de rang en championnat. Mais ils étaient en droit d’espérer mieux, beaucoup mieux. Les Rouge et Noir ont tout d'abord outrageusement dominé les débats au cours d’un premier acte à sens unique. Titularisé pour le deuxième fois d’affilée en Ligue 1, Hatem Ben Arfa a causé de sérieux problèmes à la défense toulousaine, combinant régulièrement avec Benjamin Bourigeaud et Ismaïla Sarr… avant que le Sénégalais, visiblement touché à la cheville, ne cède sa place à Mbaye Niang (26e).

Maîtres du ballon, les Bretons ont cependant eu du mal à se créer des occasions franches au cours des 45 premières minutes. Un fait de jeu leur fut cependant favorable juste avant de rentrer aux vestiaires. Sanctionné pour une faute peu évidente - voire inexistante - sur Damien Da Silva avant de filer vers le but adverse, Aaron Leya Iseka s’est emporté à l’encontre de l’arbitre et a été expulsé (44e). Alors en supériorité numérique, les locaux ont poussé dès l’entame du second acte, mais se sont heurtés à un Baptiste Reynet impeccable (48e, 56e).

Todibo, fautif puis sauveur

Imprécis dans le dernier geste, les partenaires de Benjamin André ont profité d’une deuxième décision arbitrale litigieuse pour prendre les devants. M.Léonard a en effet accordé un penalty au Stade Rennais suite à un tacle de Jean-Clair Todibo sur Mbaye Niang. Une sanction contestable dans la mesure où le jeune défenseur haut-garonnais avait clairement touché le ballon avant de faire chuter l’attaquant sénégalais. Ce dernier s’est fait justice lui-même en prenant Reynet à contre-pied (70e).

Jusqu’alors incapable d’inquiéter Abdoulaye Diallo (aligné à la place de Tomas Koubek dans la cage), le TFC s’est réveillé et a tenté le tout pour le tout. Max-Alain Gradel a mis le gardien rennais à contribution (82e). Le capitaine des Violets s’est ensuite distingué en délivrant un centre victorieusement repris de la tête par Todibo (88e). Fautif sur le penalty concédé, le Pitchoun a ainsi endossé le costume de sauveur en fin de rencontre, inscrivant le premier but de sa jeune carrière en Ligue 1. Malmené par son adversaire et mis en difficulté par des décisions arbitrales défavorables, le club de la Ville rose quitte malgré tout l’Ille-et-Vilaine avec un point arraché au courage. Ce nul a en revanche de quoi laisser de sérieux regrets dans les rangs du SRFC, qui reste englué en bas de tableau (16e).