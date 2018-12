Alcool à gogo et filles à l'hôtel : la soirée (trop) arrosée des joueurs de Rennes avant Jablonec...

Une altercation Ben Arfa-Bourigeaud, une humilitation face à Strasbourg, une triste 14e place au classement... et un entraîneur débarqué lundi : le Stade Rennais vit actuellement une semaine surréaliste. Et alors que les supporters du club breton pensaient avoir tout vu, voilà que L'Equipe dévoile, ce mardi, l'existence d'une soirée arrosée de certains de leurs joueurs (entre quatre et six) à la veille du match à Jablonec, jeudi dernier.

Des sanctions financières... et pas sportives

Parmi eux, un leader du vestiaire, des cadres du groupe et une recrue du dernier mercato d'été... Au programme de cette soirée, organisée à l'hôtel à la veille de la rencontre, alcool et plusieurs filles. Comme l'explique le quotidien, les joueurs en question ont alors tenté de convaincre le service de sécurité de l'hôtel de fermer un oeil sur les arrivées et sorties. Avec succès. Problème, leurs dirigeants ont quand même découvert le pot aux roses.

Alors, quels sanctions pour les joueurs concernés ? Selon L'Equipe, et à la surprise de plusieurs joueurs rennais, ces dernières ne seront pas sportives. Les protagonistes de cette soirée écoperont vraisemblablement des sanctions financières, dont "les modalités n'ont pas filtré", affirme le quotidien. La révélation de l'existence de cette soirée intervient donc quelques heures seulement après le débarquement de Sabri Lamouchi. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Ou alors l'entraîneur paye-t-il seulement les mauvais résultats de son équipe et la défaite face à Strasbourg (1-4), dimanche ? Pour l'heure, le club breton n'a pas réagi à cette (nouvelle) affaire.