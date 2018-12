Amiens-Monaco (0-2) - Henry : "On est en train de nager la brasse"

Monaco ne fera pas la fine bouche. Thierry Henry non plus. Après la défaite subie à domicile face à Montpellier (1-2), l'ASM avait impérativement besoin d'un bon résultat à Amiens. Elle y a signé la meilleure opération possible en signant une victoire (0-2). Un succès qui lui permet de sortir de la zone rouge, pour la première fois depuis le 25 septembre après plus de deux mois et demi de doutes. Alors les Monégasques se contentent largement du bol d'air pris en Picardie.

Henry n'en perd pas sa lucidité pour autant. Si Monaco n'est provisoirement plus relégable, l'entraîneur monégasque sait que la présence de son équipe au-dessus de la ligne de flottaison ne tient qu'à un fil. "Oui, on sort la tête de l'eau, mais on est en train de nager la brasse, a-t-il résumé. Des fois, on a la tête sous l'eau, d'autres fois on la sort. On va essayer de trouver un enchaînement de bons matches. Il y a une petite progression."

Vidéo - 16e j. - Henry : "Il y a une petite progression" 00:56

A la Licorne, Monaco n'a rien montré de flamboyant. Sur le plan collectif, les Monégasques ont encore beaucoup souffert. Mais ils ont eu le mérite de répondre sur le plan mental. "Au niveau de l'intensité, on était bien, a estimé Henry. On n'a pas souvent été mis en danger même si Diego (Benaglio) a dû faire un arrêt sur une frappe de Krafth. Amiens a très bien joué. De notre côté, ce n'était pas extraordinaire au niveau du jeu mais on a su tenir."

Le paradoxe monégasque

C'est ainsi que vit Monaco. Il semblait finalement plus consistant face à Montpellier, surtout en première période. Mais l'ASM n'avait pas récolté le moindre point. Une forme de paradoxe, que Nacer Chadli n'a pas manqué de souligner. "Je pense qu'on n'a pas montré notre meilleur visage. Contre Montpellier on avait mieux joué, mais on a perdu. Là on a gagné donc tout le monde est content. Ça fait deux victoires en moins de trois semaines donc c'est positif", a déclaré l'ailier belge.

Vidéo - 16e j. - Chadli : "Tout le monde est content" 00:31

Monaco reste largement perfectible. Ce constat est toujours aussi net après la victoire à Amiens, et il a le mérite de calmer tout début d'euphorie dans les rangs monégasques. "Il faut continuer à travailler car on est loin du compte", a lancé Chadli, dans un discours similaire à celui de son entraîneur. "Il ne faut pas s'enflammer, continuer à travailler et s'inspirer de ce que l'on fait de positif à chaque match", a insisté Henry.

L'ASM n'aura pas vraiment le temps de prendre du recul sur ce succès. Dès vendredi, Henry et ses hommes seront de nouveau sur le pont, dans un contexte totalement différent. Celui d'un stade Louis-II où ils n'ont toujours pas gagné cette saison, et face au voisin niçois. "C'est un derby, je sais ce que c'est, a prévenu l'entraîneur monégasque. Il est aussi important pour les supporters." Des amoureux déçus qui rêvent certainement de voir enfin Monaco garder la tête hors de l'eau.