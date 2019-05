Le SCO d'Angers prône la continuité. En poste depuis 2011, soit la plus grande longévité dans les cinqs grands championnats européens, l'entraîneur du club angevin, Stéphane Moulin, a été prolongé jusqu'en 2022 ce mardi. Une prolongation annoncée par le président du club, Saïd Chabane, sur les réseaux sociaux.

Moulin, "l'enfant du club"

"C’est un plaisir de vous l’annoncer aujourd’hui. L’histoire entre Angers SCO et Stéphane Moulin se poursuit ! Le coach vient de prolonger jusqu’en 2022 !" a ainsi annoncé le président du club via Twitter ce mardi. "Avec Stéphane on avance avec le même objectif, faire grandir le club. C’est est un homme de projet. Un enfant du club qui connaît le SCO dans ses moindres recoins. Il connaît les moyens qui sont les nôtres pour atteindre nos objectifs", a poursuivi Saïd Chabane, cité sur le compte du club.

Une décision logique après une saison sans heurts cette saison pour les Angevins, assurés de disputer une cinquième saison consécutive en Ligue 1, treizièmes (45 points) avant la 38e et dernière journée du championnat.