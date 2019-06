Le point final d'une histoire parfois tumultueuse. Après deux ans, Antero Henrique et le PSG se séparent d'un commun accord. La nouvelle a été officialisée ce vendredi via un communiqué. "Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le dirigeant portugais occupait le poste de Directeur sportif depuis le 2 juin 2017", annonce le club de la capitale.

Si la relation n'a pas toujours été au beau fixe, le PSG a tenu à remercier le Portugais. "Ces deux dernières années, Antero Henrique aura contribué à la dynamique de résultats de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain (...) Le Club remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets", récite le communiqué.

Conflit avec Tuchel et Motta

Mais au-delà de ce discours de façade, ce départ risque d'en soulager certains. En premier lieu, Thomas Tuchel, qui n'a jamais caché sa méfiance envers son désormais ex-dirigeant. En conflit ouvert, les deux hommes ne se sont jamais réellement appréciés. Même discours pour Thiago Motta, l'entraîneur des U19 parisiens, qui envisageait même de claquer la porte pour des divergences avec Henrique. Le calme et la sérénité devraient retrouver leur place avec le départ du Portugais.

Antero Henrique et NeymarGetty Images

Si son successeur n'a pas été nommé, il s'agira bien évidemment de Leonardo, dont le retour ne fait plus aucun doute. Très apprécié, tant par les joueurs que par les supporters, le Brésilien est déjà au travail sur plusieurs dossiers, notamment celui concernant Matthijs de Ligt. Histoire de faire un come-back tonitruant, "Leo" compte bien boucler au plus vite l'arrivée du défenseur néerlandais. Une nouvelle ère s'ouvre à Paris.