Après PSG - Reims (4-1) : Marco Verratti, le maillon qui a tant manqué

Personne ne sait ce qu'il se serait passé s'il avait été présent à Liverpool. Il a trop manqué ce soir-là à Paris pour tout justifier par son absence. Et, pourtant, le retour aux affaires depuis deux semaines de Marco Verratti rappelle toute son importance pour l'équilibre parisien. Face au Stade de Reims (4-1), l'Italien a sorti un match de très haut niveau, que ce soit dans l'implication collective ou dans la justesse de ses passes.

Une performance énorme marquée ses 136 ballons joués, un record en championnat cette saison. Souvent premier relanceur de la formation parisienne, profitant ainsi de sa facilité technique et de son sang-froid face au pressing adverse, l'Italien a rayonné à la passe (94% de réussies), à l'image de sa superbe relance à l'origine du quatrième but (54e), après s'être débarrassé de trois adversaires. Mais il n'a pas seulement brillé à la relance.

Un duo de récupérateur avec Rabiot

Alors qu'on lui a souvent reproché par le passé de ne pas être assez décisif voire même offensif, Verratti s'est montré bien plus présent dans le camp adverse face à Reims. Très naturel dans sa relation avec Neymar, un duo qui a bien souvent amené le danger sur les buts rémois, Verratti a multiplié les passes vers l'avant (43), celles qui cassent les lignes et qui manque parfois au PSG lorsque celui-ci ronronne. Et c'est pourtant sur une de ses rares passes manquées dans les 30m adverses (26 de réussies) que Cavani a obtenu l'opportunité d'égaliser (5e).

Mais les qualités de créateur de Marco Verratti n'ont plus de secret pour personne. Celles d'accrocheur, de chien, de récupérateur le sont beaucoup plus. Dans un domaine où Paris avait terriblement pêché à Liverpool en Ligue des champions, l'Italien a fait preuve d'une agressivité (dans le bon sens du terme) assez rare, n'hésitant à presser très haut le porteur de balle rémois. Un pressing qui lui aura notamment permis de gagner 7 ballons et d'inciter dans son sillage Adrien Rabiot à en faire de même (15). Agressif, précis et en jambes : c'était un Grande Marco ce mercredi. Celui dont Paris rêve en Ligue des champions.