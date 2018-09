Après Saint-Etienne - Monaco (2-0) : À l'ASM, "c’est le moment de serrer les dents"

L’important, ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage. Mais quand celle-ci semble sans fin, difficile d’imaginer retomber sur ses pattes. Ce vendredi, l’AS Monaco a chuté dans un Chaudron bouillant (2-0). Pire, la formation de Leonardo Jardim a présenté tous les symptômes d’un club en crise profonde : fébrilité défensive extrême, noyade au milieu de terrain et une inefficacité devant le but presque ironique avec de telles stats (20 tirs, 6 cadrés).

Même Falcao, pourtant capitaine courage face à la tempête, a gâché plus que de raison. Et, sur son banc, Leonardo Jardim n’a pu que constater l’ampleur des dégâts. Et des travaux qui l’attendent. Face à Sainté, le Portugais avait encore cherché à expérimenter. Peut-être un peu trop : cette saison, en 10 matches, il a choisi dix compos différentes. Faut-il y chercher les raisons des maux monégasques ? En partie, mais ce n’est pas tout.

Il suffit de regarder l'équipe alignée en début de match dans le Forez pour se convaincre que l’ASM ne peut, actuellement, pas faire beaucoup mieux. Stevan Jovetic, Youri Tielemans, Rony Lopes, Danjiel Subasic et Jemerson étaient absents tandis qu'Alexandr Golovin, intéressant lors de son entrée en jeu, et Nacer Chadli cherchent encore à retrouver des sensations. Forcément, cela fait beaucoup. Et cela oblige le Portugais à bricoler systématiquement. Sans grande réussite pour l’instant. Au point que l’ASM signe son pire début de saison depuis… 45 ans. 18e avec, déjà, onze buts encaissés. Et dire que Monaco était demi-finaliste de C1 et champion de France il y a deux ans...

" C’est une question de temps "

Parmi les recrues de l’été monégasques, Nacer Chadli s’est attardé en zone mixte pour délivrer un discours volontariste : "Il faut redresser la tête au plus vite mais les matches s'enchaînent. Nous n'avons pas le temps d'être abattus. Il y a certainement un manque de confiance de la part de toute l'équipe. Il faut rester soudés car il y a toujours des périodes difficiles dans le football".

Puis, comme s’il évoquait au passage son niveau personnel, encore insuffisant ce vendredi, le Belge a affirmé que l’ASM allait redémarrer rapidement. "C'est une question de temps. Nous travaillons toujours pour faire mieux mais il faut voir des améliorations dans les prochains matches. Une victoire va beaucoup nous aider". Tout ce qui manque encore à cette ASM.

Leonardo Jardim n’a pas dit l’inverse. Excédé après la défaite face à Angers (0-1), le Portugais a cette fois apprécié l’attitude de son équipe. Mais, quand tout va mal… "L'équipe a démontré un bon comportement, de l'engagement, a-t-il détaillé. En principe, si on a six opportunités à l'extérieur, on doit marquer deux ou trois buts mais nos joueurs manquent de confiance. Bien sûr le doute existe quand il y a des moments difficiles. Nous avons besoin de régler ce problème d'efficacité".

Mais le mot de la fin est revenu au président Vadim Vasilyev. Livide face aux micros, il s’est refusé à d’ores et déjà tirer le bilan d’un été raté pour l’ASM. A confirmé sa pleine confiance en Leonardo Jardim. Avant de lâcher son mantra pour les prochains jours : "C’est le moment de serrer les dents". Pour espérer retomber sur ses pattes…