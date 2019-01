Après Saint-Etienne - OM (2-1) / Rudi Garcia : "Nous avons livré un match de haut niveau"

"Cruel". En un mot, Bouna Sarr a tout résumé au micro de beIN Sports. Car, ce mercredi, à Geoffroy Guichard, l’OM aurait mérité mieux que de repartir avec une nouvelle défaite dans la besace et la tête pleine d’interrogations. Battue par un homme en état de grâce en la personne de Wahbi Khazri (2-1), la troupe de Rudi Garcia n’a rien ramené mathématiquement. Mais, comme face à Monaco dimanche (1-1), les attitudes étaient différentes.

Dans le Forez, Marseille a joué. Et plutôt bien sur certaines séquences. Marseille a mené. Marseille s’est créé des occasions. Mais Marseille a perdu. Encore. Pour la treizième fois de la saison toutes compétitions confondues. Déjà. Mais, à écouter Rudi Garcia, l’OM est dans le vrai. Ou en tout cas s’en rapproche.

"C'est bien mais on ne peut féliciter (les joueurs) car nous avons perdu", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Nous avons eu la balle de 2-1. Nous avons livré un match de haut niveau contre une bonne équipe de Saint-Etienne. Nous revenons bredouilles. C'est une erreur de notre part". Là où le bât blesse, c’est encore et toujours cette question d’efficacité.

" Nous ne devons pas parler, nous devons travailler "

Garcia, toujours : "Il faut être plus efficace dans les zones de vérité […] Quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On ne peut pas livrer une telle performance et perdre. Tout n'est pas de notre faute mais c'est quand même notre faute". Le son de cloche était similaire chez Bouna Sarr : "C'est vraiment dommage car je ne pense pas qu'on démérite ce soir, car on a fait un match cohérent dans l'ensemble, donc on est vraiment déçu. Il y a du mieux, mais le plus important c'est de gagner des matches. Il va falloir vite se concentrer sur le match à venir dimanche".

Dimanche, ce sera Caen. Un match à la portée des Olympiens, si tant est qu’il reproduise de ce genre de matches, l’efficacité en plus. Et d’ici là ? C’est Kevin Strootman, buteur ce mercredi, qui a donné la marche à suivre. "Nous devons travailler ensemble, je dis toujours la même chose", a avancé le milieu de terrain sur Canal+. "Nous ne devons pas parler, nous devons travailler". Pour enfin gagner ?