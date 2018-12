Arrivée l'été prochain ou transfert avorté : la piste Adrien Rabiot au Barça se refroidit

On n'a pas fini d'entendre parler d'Adrien Rabiot cet hiver. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait partie des gros dossiers des prochaines semaines et de sa période de transferts. Mis au ban au PSG après un début de saison passé majoritairement avec les remplaçants et son refus de prolonger son contrat, l'international français espérait vite trouver une porte de sortie. Le FC Barcelone fait partie des principaux prétendants et l'affaire semblait proche de se conclure. Semblait, car la presse espagnole s’avère bien moins catégorique ces dernières heures avec différentes informations peu encourageantes pour le joueur.

Signature en janvier, arrivée en juin…

Sport fait ainsi sa Une du jour avec un Rabiot tout sourire et la date du 1er janvier en lettres capitales. Mais derrière cette échéance se cache le plan du Barça de récupérer le joueur gratuitement et donc pour le Parisien de passer six mois de plus au placard. Selon le quotidien catalan, le directeur sportif des Blaugrana Eric Abidal a rencontré le clan Rabiot et discuté avec la direction du PSG pour essayer de calmer les tensions entre les différentes parties.

De ces tractations ressort la volonté de Barcelone de proposer dès la nouvelle année un contrat de cinq ans au Tricolore avec un salaire net de 10 millions d'euros et une prime à la signature du même montant. Un joli pactole en échange donc d'une deuxième partie de saison en tribunes. Le journal confirme en réalité les informations données jeudi par Paris United, des sommes en jeu jusqu'à l'interdiction de vestiaire les jours de match pour Rabiot, comme en aurait décidé Thomas Tuchel. La Barça craint toutefois que cette attente ne fasse déjouer l'opération et pourrait être tenté de passer à l'action plus tôt, s'il parvient à trouver un point de chute à son milieu Denis Suarez, inutilisé par Ernesto Valverde.

Adrien RabiotEurosport

Ou affaire qui capote ?

Toutes les voix ne sont pourtant pas à l'unisson en Catalogne quant au cas Rabiot. Vendredi en fin de journée, la RAC1 se montrait toute aussi formelle mais avec d'autres informations. La radio catalane assure ainsi qu'après la signature de Jeison Murillo, le mercato hivernal de l'actuel leader de Liga est clos. Surtout, la perspective d'attirer le très prometteur Frenkie De Jong (Ajax Amsterdam) l'été prochain serait devenue la priorité absolue des dirigeants. "Adrien Rabiot n'est plus le premier objectif dans les bureaux du Barça" peut-on lire sur le site du média.

En cause, les prétentions salariales pour son fils de Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, beaucoup trop élevées. Ce point est également soulevé par Sport, qui évoque des demandes "qui ne cessent d'augmenter au fil des jours et à mesure que l'accord se rapproche". Le dossier est donc loin d'être finalisé, au grand dam du PSG qui espérait pouvoir récupérer plusieurs millions d'euros (5 selon Sport) dans un transfert en janvier.