AS Monaco : Blessé au genou, Jovetic sera absent "quelques semaines"

Décidément, Steven Jovetic est encore blessé et sera absent un moment. Alors que son dernier match de Ligue 1 remontait au 20 octobre dernier à Strasbourg (1-2) pour la première de Thierry Henry sur le banc de Monaco, Jovetic, de retour à la compétition mercredi soir contre Nice (1-1), s'est de nouveau blessé. Il "souffre d'une entorse du genou après un contact", indique le communiqué médical du club.

" On sera autour de lui pour l’aider à revenir "

"C'est la faute à pas de chance", a précisé Franck Passi, qui remplaçait Thierry Henry, fiévreux et malade, jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse. "Au moment où il frappe, Dante met le pied sur le ballon, a poursuivi Passi. Et malheureusement, sa jambe était un peu trop tournée sur l'extérieur. Il s'est fait une entorse du genou." "On avait hâte que les attaquants reviennent, a encore dit Passi. On en perd un. C'est dommage."

Afin de tenter de garder le joueur, qui enchaîne les blessures depuis son arrivée à Monaco, encore concerné, Passi a expliqué : "On lui parle. Les docteurs sont là aussi. On sera autour de lui pour l'aider à revenir. Cela risque de prendre quelques semaines mais on sera là." Cette saison, Jovetic a disputé cinq matches de Ligue 1, dont trois comme titulaire, et inscrit un but.