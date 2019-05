C'est la fin de l'idylle entre Jean-Louis Gasset et l'AS Saint-Etienne. L'entraîneur ne sera pas sur le banc des Verts à la reprise, comme l'a confirmé le président du conseil de surveillance de l'ASSE Bernard Caïazzo lundi soir. Plus tôt dans la journée, après une réunion avec ses dirigeants, Roland Romeyer, président du directoire, et Frédéric Paquet, directeur général du club, le technicien avait communiqué son désir de quitter le club comme l'avait rapporté L'Equipe et RMC Sport. Au terme de cette saison, Gasset avait pourtant la possibilité de lever une option pour rester une année supplémentaire sur le banc des Verts. Mais selon Caïazzo, l'aventure se terminera dans quelques jours pour des raisons "familiales".

Raisons familiales et non sportives ou financières

"J'ai eu Jean-Louis (Gasset) longuement au téléphone. Je suis à la fois peiné, triste mais d'un autre côté, je comprends et je respecte, a expliqué le dirigeant stéphanois à RMC Sport. Jean-Louis m'a expliqué les raisons familiales. Je n'ai pas oublié que Jean-Louis a eu le malheur de perdre son épouse il y a un peu plus de deux ans. Il a un attachement fort à sa famille, surtout à sa maman, il n'a pas envie de regretter quelque chose après par rapport à elle, ce qui se comprend et se respecte. Il y a le football mais il y a la réalité de la vie. On est obligés de respecter", a poursuivi le dirigeant stéphanois, écartant ainsi, de fait, des tensions avec sa direction.

"Il n'y a aucun problème sportif, a insisté Bernard Caïazzo. Je lui ai demandé s'il y avait des choses qu'on pouvait changer et si on pouvait faire que sa décision change, il m'a dit 'non, il n'y a pas de problème, ni avec les dirigeants, ni avec personne au club'. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas un problème financier. Il y a un sujet qui doit se respecter et à partir de là, on doit dire 'ok Jean-Louis, merci pour tout, cela a été fantastique ce que l'on a vécu ensemble mais ton choix de vie...' N'oublions pas qu'il a 65 ans, combien de bonnes années il lui reste à vivre... Si on ne respecte pas ça, cela veut dire qu'on ne respecte pas nos valeurs stéphanoises. Même si cela nous attriste. Ce n'est pas une belle journée aujourd'hui. Mais on doit absolument comprendre et respecter", a martelé, peiné, le président Romeyer.

Ainsi, si L'Equipe annonce que le technicien pourrait retourner à Montpellier dans un rôle de directeur technique à l'avenir et ce quand il le souhaiterait, après vingt ans de carrière, Jean-Louis Gasset n'avait, pour l'heure, qu'une seule priorité : souffler.