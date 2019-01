ASM : Batshuayi sur le point de rejoindre le Rocher ?

L’AS Monaco ne semble pas rassasiée par son mercato et compte bien continuer sur sa lancée. En effet, selon la Cadena Ser, l’attaquant belge, Michy Batshuayi, prêté par Chelsea à Valence, serait en partance pour le club monégasque. Une information qui fait écho à la conférence de presse donnée ce jeudi par le directeur général de Valence, durant laquelle ce dernier a confié que le club valencian tentait de s’en séparer. "Nous sommes en train de négocier le départ de Batshuayi avec plusieurs clubs", a-t-il admis.

Des négociations "avancées"

Selon les dernières informations de la Cadena Ser Valencia, Michy Batshuayi serait proche de l’AS Monaco. Auteur d'un seul but en quinze matches de Liga, l’attaquant belge pourrait être prêté au club de la Principauté par Chelsea. Des négociations facilitées par les très bonnes relations entre les deux clubs. Selon le média espagnol, les négociations seraient "avancées" mais pas encore bouclées.

En cette période de mercato, l'AS Monaco a lancé les grandes manœuvres. Après avoir recruté Naldo et William Vainqueur, et en attendant Cesc Fabregas, le club de la Principauté a signé Fodé Ballo-Touré ce jeudi et serait toujours en quête d'un attaquant. Le joueur de 25 ans pourrait ainsi rebondir en France trois avant après l’avoir quitté. La question est de savoir s’il trouvera la paix, enfin, sur le Rocher.