ASSE - OL - Du 0-5 au podium : Comment Saint-Etienne s'est relevé en 19 mois

Ce sont sans doute de douloureux souvenirs qui vous refaire surface dans les virages de Geoffroy-Guichard dimanche. Ce maillot floqué Fekir brandi devant leurs yeux. Cette rouste mémorable et historique. Une raclée 0-5 à domicile face au voisin lyonnais. C'était en novembre 2017. Mais dimanche, il ne faut pas s'y tromper, c'est bien Saint-Etienne qui débutera la rencontre sur le podium devant l'OL. Comment les Verts, traumatisés 19 mois plus tôt, se sont remis d'aplomb pour contester aujourd'hui la suprématie régionale à ceux qui les avaient enterrés ? Retour sur 19 mois négociés avec brio.

22 novembre 2017 : Gasset remet la maison en ordre

C'est l'architecte de la renaissance. Celui sans qui rien n'aurait été possible. Il est arrivé comme adjoint, de Julien Sablé, et a mis moins d'un mois pour prendre les commandes. Le coach à la casquette a redonné confiance à un groupe qui a flirté avec la zone rouge et envisagé un avenir dans l'antichambre. Avec peu de mots, il a su entrainer une nouvelle dynamique. Grâce à des principes de jeu, bien sûr, mais surtout une confiance aveugle de ses joueurs et un réseau tentaculaire. Gasset est allé chercher aux quatre coins de l'Europe de vieilles connaissances. Des hommes de confiance qui ont redonné de la gueule à un onze qui tirait la tronche.

Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur de Saint-EtienneGetty Images

Mercato de janvier 2018 : Debuchy et M'Vila, les pièces manquantes

Pour retrouver Gasset, adjoint de Laurent Blanc lorsqu'ils jouaient en Bleu, et un brin de visibilité tout de même, les anciens internationaux Yann M'Vila et Mathieu Debuchy s'engagent dans le Forez en janvier 2018. Le premier stabilise le milieu de terrain et son entente avec Ole Selnaes fait décoller la carrière du Norvégien, transfiguré depuis l'arrivée de M'Vila. Le second s'impose très vite comme l'un des meilleurs défenseurs droits du championnat. Exit Saidy Janko, monumentale erreur de casting, place à un Debuchy décisif derrière comme devant. Arrivé l'hiver dernier lui aussi, Neven Subotic apporte son expérience et son calme à la charnière centrale. Une fois le mercato terminé, Saint-Etienne signe la troisième meilleure fin de saison derrière le PSG et l'ASM. Aujourd'hui, seulement quatre acteurs de la raclée reçue face à Lyon (Ruffier, Selnaes, Monnet-Paquet et Hamouma) font encore partie de l'effectif.

Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), auteur du but de l'égalisation stéphanoise face à LyonGetty Images

17 Juillet 2018 : Khazri, enfin un buteur !

Au prix d'une belle bataille, de nombreux renversements de situation, Wahbi Kahzri s'engage avec Saint-Etienne plutôt qu'avec Rennes. Les Verts consentent à un énorme effort financier : 7 millions d'euros d'indemnité de transfert et un salaire de 350 000 euros qui fait voler en éclat un salary cap déjà largement écorné. Khazri est le plus gros investissement de l'histoire de l'ASSE qui joue très gros dans ce dossier. Les Verts se cherchent un buteur depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en… 2013. Ni Beric, ni Soderlung, ni Van Wolfswinkel, ni Erding, ni Diony n'ont fait tourner les compteurs efficacement. Après une demi-saison, le pari est payant. Avec 13 buts toutes compétitions confondues, Khazri a comblé le manque. Avec une vraie pointe efficace, Saint-Etienne est beaucoup plus menaçant.

Wahbi Khazri auteur d'un doublé face à l'OMGetty Images

16 décembre 2018 : Nouveau système, nouvelles promesses

Depuis les années Galtier, les Verts s'appuyaient avant tout sur leur efficacité défensive. Parce qu'ils n'ont pas toujours eu sous la main un buteur efficace (voir plus haut) et parce que leurs meilleurs joueurs se nommaient Stéphane Ruffier et Loïc Perrin. L'ASSE a longtemps attendu avant de voir la lumière cette saison parce que sa défense s'est longtemps montré poreuse dans le sillage d'un Perrin en perdition. Gasset, encore lui, a remédié au problème en passant à cinq derrière en fin d'année dernière. Dans ce système plus sécurisant, les jambes vieillissantes du capitaine stéphanois sont moins un problème. Depuis le passage en 3-5-2, les Verts n'ont encaissé que deux buts en cinq matches (dont quatre victoires) contre 21 lors des 16 journées précédentes. Flanqués d'une colonne vertébrale soyeuse (Ruffier, Perrin, M'Vila, Khazri), les Verts disposent de l'un des meilleurs onze-type de l'élite. Dix-neuf mois après l'une des pires humiliations de l'histoire des Verts, la Ligue des champions n'est plus un tabou dans le Forez.